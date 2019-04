Legume si fructe de import, vandute drept romanesti. Ce amenzi au primit comerciantii

Potrivit datelor oficiale, pana la aceasta data, in Municipiul Bucuresti si in toate judetele din tara, au fost verificate 294 de piete agroalimentare si 102 depozite en-gros de legume si fructe, transmis marti AGERPRES.De asemenea, au fost verificati 3.410 operatori, dintre care 1.820 persoane fizice si 1.590 persoane juridice. In acelasi timp, au fost prelevate 52 de probe din urmatoarele specii: mere, cartofi, ardei, castraveti, rosii, patrunjel, dovlecei, lamai, salata verde, ridichi, capsuni, ciuperci, ceapa verde, usturoi verde, cartofi noi.In urma controalelor efectuate si a abaterilor constatate, au fost aplicate amenzi contraventionale in valoare totala de 63.500 lei, precum si un numar de 239 avertismente cu planuri de remediere.MADR precizeaza ca principalele obiective urmarite in cadrul acestor actiuni de monitorizare si inspectie sunt: asigurarea unui spatiu distinct si semnalizat corespunzator pentru minim 40% din numarul total de tarabe din piata pentru producatorii agricoli autohtoni, persoane fizice sau producatori agricoli, depistarea si sanctionarea fenomenului de substituire a legumelor si fructelor autohtone cu cele provenite din import sau comert intracomunitar, etichetarea corecta a produselor, legume si fructe, expuse la comercializare prin indicarea locului de productie, a denumirii cultivatorului, a datei recoltarii si a pretului, pentru a se distinge productia autohtona de cea provenita din import sau spatiul intracomunitar, trasabilitatea loturilor de legume si fructe provenite din import sau comert intracomunitar prin indicarea corecta pe documentele insotitoare (facturi fiscale) a tarii de origine - documentele sunt emise de catre depozitari pentru comerciantii de legume si fructe cu amanuntul.Ministerul de resort, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, da asigurari ca toate legumele si fructele autohtone sunt sigure pentru consumatori.In continuare, atestatele de producator cu suspiciuni asupra calitatii de producator sau asupra cantitatilor de legume obtinute, in raport cu suprafetele cultivate, sunt ridicate in copie, in vederea verificarii de catre Directiile pentru Agricultura Judetene la primariile emitente.Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, alaturi de celelalte institutii abilitate in domeniu, prin masurile de monitorizare si control, asigura in permanenta respectarea prevederilor legale pentru reglementarea pietei produselor agricole, precum si pentru prelevarea probelor din plante si produse vegetale, in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide, se mentioneaza in comunicatul citat.