Mastercard doneaza un milion de euro pentru constructia primului spital de oncologie pediatrica din Romania

"Angajamentul Mastercard consta in directionarea eforturilor companiei, materializate prin produsele, serviciile si parteneriatele sale pentru urmatorii ani, catre facilitarea donatiei de 1 milion de euro in 2019, ce se va indrepta catre asigurarea noilor tehnologii in incinta spitalului. Sprijinul face parte din strategia integrata a Mastercard de a sustine comunitatile din intreaga lume pentru un viitor mai bun. Acest parteneriat realizat la nivel local este menit sa ofere un sprijin real comunitatii din Romania", se arata intr-un comunicat de presa al Mastercard, transmis miercuri AGERPRES.In cadrul initiativei, Mastercard incurajeaza detinatorii de carduri Mastercard sa se alature cauzei #NoiFacemUnSpital prin folosirea cardurilor personale pentru a face o donatie pe www.bursadefericire.ro. Mastercard va contribui cu 2 euro pentru fiecare donatie tranzactionata, suplimentar fata de suma de 1 milion de euro."Suntem bucurosi ca, incepand de astazi, Mastercard devine partenerul pentru inovatie al primului spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania. Speram ca solidaritatea pentru cauze care conteaza pentru comunitate sa devina un gest de normalitate prin care sa construim impreuna un viitor mai bun. De aceea, angajamentul nostru este sa ne implicam in sustinerea comunitatii prin parteneriate de lunga durata. In acest fel, impreuna cu toti partenerii si clientii nostri, incepem astazi ceva de nepretuit', afirma Cosmin Vladimirescu, country manager Mastercard Romania.La jumatatea lunii februarie a acestui an, OMV Petrom anunta, intr-o conferinta de presa, ca doneaza 10 milioane de euro pentru constructia primului spital de oncologie pediatrica din RomaniaConform initiatorilor proiectului, din totalul de 10 milioane de euro donate de OMV Petrom, jumatate va fi utilizat pentru achizitia de echipamente medicale necesare pentru diagnosticarea si tratarea cancerului la copii: un aparat de radioterapie, un aparat CT (computer-tomograf) si echipamente pentru blocul operator, precum si pentru training-ul personalului medical si auxiliar al spitalului. Restul de 5 milioane de euro va fi utilizat pentru lucrari de instalatii sanitare si electrice si amenajari interioare.Spitalul de Oncologie si Radioterapie Pediatrica va fi primul spital specializat in oncologie pediatrica din Romania si va functiona in incinta spitalului Marie Curie din Bucuresti. Pacientii vor avea acces la toate specialitatile pediatrice necesare pentru tratarea holistica a copiilor bolnavi de cancer (chirurgie, ortopedie, cardiologie, neurochirurgie, ORL etc).Noul spital va putea asigura tratarea, in fiecare an, a peste 300 de copii bolnavi de cancer, dar si efectuarea a peste 9.600 de interventii chirurgicale oncologice si non-oncologice.Asociatia Daruieste Viata a demarat, in anul 2017, proiectul de constructie a spitalului, bazandu-se pe fonduri private (donatii de la persoane fizice si companii), iar lucrarile au demarat in 2018. Proiectul va continua cu partea de instalatii, design interior precum si cu achizitia de echipamente speciale si pregatirea personalului.Spitalul va avea 6 etaje si o suprafata totala de 12.000 de metri patrati, cu un nou bloc operator, cu 7 sali de operatii, sectii de chirurgie, neurochirurgie, oncologie, hemato-oncologie si terapie intensiva.Asociatia Daruieste Viata si-a propus ca spitalul sa fie inaugurat in 2020, acesta urmand sa functioneze ca spital public, in cadrul Spitalului Marie Curie, dar dupa proceduri medicale si de management specifice unitatilor similare din Occident.Estimarile arata ca, in Romania, sunt 5.000 de copii bolnavi de cancer si, in fiecare an, alti 500 de copii sunt diagnosticati cu aceasta boala. Mai mult de jumatate dintre acestia sunt tratati in Bucuresti, in cele doua centre existente (Marie Curie si IOB) .