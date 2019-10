Medicover Romania numeste un nou director general

Adrian Peake, cel care a ocupat functia de director general al Medicover Romania in ultimii cinci ani, va prelua o noua pozitie in Marea Britanie. In perioada mandatului sau, Medicover si-a consolidat pozitia in piata, devenind o organizatie puternica, setata pentru cresteri constante."A fost un privilegiu sa conduc operatiunile Medicover in Romania in acesti ani de crestere si sa lucrez alaturi de aceasta echipa grozava de profesionisti dedicati. Este o perioada buna, de cresteri sustinute si sunt sigur ca noua echipa de conducere va profita de oportunitatile din piata. Imi voi aminti mereu cu drag timpul petrecut in Romania. Mi-a placut mult sa traiesc si sa lucrez aici", a declarat Adrian Peake, Director General Medicover Romania."Ii multumim lui Adrian pentru contributia sa din ultimii ani. Ii uram bun venit lui Radu Gorduza in echipa Medicover. Ne asteptam la o perioada de cresteri sub conducerea sa. Radu este un executiv cu experienta in domeniul medical, intelege industria si a reusit sa stabileasca si sa atinga noi standarde domeniul operatiunilor medicale", a adaugat Jon Stubbington, COO Medicover.Medicover a colectat recent din piata 120 milioane de euro, diversificandu-si sursele de finantare si permitand companiei sa continue sa-si dezvolte programul de achizitii din Romania si Polonia.Medicover Romania a raportat dupa primele sase luni de activitate venituri cu 83,8% mai mari, acestea evoluand de la 16 milioane euro in prima jumatate a anului 2018 pana la 29,4 milioane euro. Evolutia a fost impulsionata de achizitiile realizate anul trecut, cand compania a preluat Spitalul Pelican din Oradea, Centrul Medical Phoenix din zona Olteniei si Centrul Medical Academica din Bucuresti.Despre MedicoverMedicover este unul dintre cei mai importanti furnizori internationali de servicii medicale si de diagnostic, infiintat in 1995. Medicover ofera o gama larga de servicii medicale, printr-o retea extinsa de clinici, spitale, facilitati de ingrijire specializata si laboratoare. Cele mai mari piete pentru Medicover sunt Polonia si Germania. In 2018, Medicover a raportat venituri de 672 de milioane de euro si un numar de 20.970 de angajati. Pentru mai multe informatii, vizitati www.medicover.comDespre Medicover RomaniaMedicover Romania este prezenta de 24 de ani pe piata serviciilor de sanatate private si dispune de o retea de 37 de clinici in Bucuresti si in tara si doua spitale generaliste: unul in capitala si celalalt in Oradea.