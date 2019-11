Mediul de afaceri cere intensificarea dialogului cu Guvernul: Suntem in aceeasi barca si trebuie sa vaslim in acelasi ritm

Acestia au prezentat masurile pe care investitorii le propun Guvernului pentru o economie sustenabila si atingerea convergentei cu UE."Ne bucuram ca s-a terminat prima parte a acestui ciclu electoral, campania electorala, stim cine este presedintele Romaniei, avem si un nou Guvern, ceea ce ne-a facut pe noi, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, o organizatie cu larga reprezentare, cu un comitet executiv care acopera opt dintre cele mai prestigioase organizatii din Romania, reprezentand atat investitorii romani, cat si pe cei straini, sa ne exprimam disponibilitatea la dialog cu noul Guvern pe teme centrale si importante pentru mediul de afaceri, dar si pentru societatea romaneasca", a spus Ionut Simion, presedintele AmCham Romania si membru in CDR.Astfel, una dintre prioritati este predictibilitatea in relatia cu mediul de afaceri, care include utilizarea ordonantelor de urgenta doar pentru reale urgente, fiscalitatea trebuie sa fie clara si predictibila, iar autoritatile ar trebui sa creasca gradul de transparenta in procesele de decizie.Al doilea set de masuri prioritare se refera la reducerea dezechilibrelor din piata muncii, cu accent pe reducerea emigrarii si incurajarea diasporei sa revina in tara, in timp ce educatia trebuie sa fie sincronizata cu nevoile mediului de afaceri.Totodata, investitorii solicita simplificarea interactiunii cu statul prin modernizarea ANAF, asigurarea unui real dialog social relevant pentru mediul de afaceri si modificarea Codului fiscal, in sensul simplificarii lui.Este nevoie, totodata, de imbunatatirea infrastructurii publice in transporturi, educatie si sanatate, iar, in ceea ce priveste ancorarea Romaniei in UE, investitorii cer respectarea cu strictete a regulilor europene, contributia activa la dezvoltarea UE si absorbtia crescuta a fondurilor UE."Ne bucuram ca avem un nou Guvern, pentru ca nu am avut un dialog foarte apropiat cu vechiul Guvern si de aceea ne exprimam, cu aceasta ocazie, disponibilitatea de a colabora si dialoga cu Guvernul", a sustinut Simion.La randul sau, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane si membru in CDR, a aratat ca Romania are potential, insa, din pacate, mediul de afaceri si-a pierdut increderea in autoritati."Avem in fata provocari importante din punctul de vedere al costurilor statului, pensii, salarii etc, motiv pentru care noi am vrea sa ne concentram pe partea de venituri. Din acest punct de vedere, noi spunem ca avem un potential foarte ridicat din punct de vedere economic, insa, pentru asta, este nevoie de ceva esential: sa se recastige increderea intre intreg mediu de afaceri si zona administrativa, pentru ca asta este cea mai mare suferinta a ultimilor cativa ani. S-a pierdut acel sentiment de incredere si atunci lucrurile nu pot sa inainteze. Suntem in aceeasi barca, avem acelasi tel, stim costurile pe care trebuie sa le acoperim. Trebuie sa fim impreuna vaslasi in aceeasi ritm", a precizat Anastasiu.Reprezentantii CDR s-au declarat optimisti cu privire la deschiderea Guvernului de a dialoga cu mediul de afaceri."In ultimii ani, dialogul cu Guvernul a fost la un nivel foarte scazut, atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere calitativ, astfel incat o imbunatatire nu pare sa fie foarte greu de atins", a adaugat Anastasiu.