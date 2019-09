MedLife se pregateste de noi achizitii nationale

"Asa cum s-a aprobat la ultima Adunare Generala, crestem liniile de finantare in vederea dezvoltarii si extinderii grupului la nivel national si international. Faptul ca am reusit sa ne imbunatatim marjele, ne permite sa crestem sustenabil, asigurand totodata, raportul optim dintre datoria neta si profit. Programul de achizitii este in continua derulare, in perioada imediat urmatoare speram sa finalizam cateva tranzactii, iar in paralel, continuam si investitiile in proiectele de tip green field, de digitalizare si tehnologizare. Complexitatea actului medical a crescut, atat la nivel de diagnostic, cat si la nivel spitalicesc, ajungand la un grad ridicat de performanta, ceea ce ne permite sa devenim o referinta regionala, mai ales in ceea ce priveste chirurgia bolilor metabolice, neurochirurgia si chirurgia cardiovasculara interventionala", a declarat Mihai Marcu, Presedinte si CEO MedLife.Sindicatul de banci care semneaza noul credit sindicalizat este format din Banca Comerciala Romana, in calitate de coordonator, aranjor principal, agent de documentatie, agent de facilitate si garantii si finantator, BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania si Raiffeisen Bank, in calitate de aranjori principali si finantatori. Tranzactia a fost asistata de casa de avocatura SCP Scorei si Asociatii prin Av. Iulia Malis din partea MedLife si de catre casa de avocatura Tuca, Zbarcea si Asociatii, prin avocatii Mihai Dudoiu, Partener si Sergiu Negreanu, Senior Associate, din partea sindicatului de banci.Potrivit reprezentantilor grupului, la aceasta majorare se vor putea adauga alte lichiditati proprii ale companiei, pana la valoarea totala de 30 milioane de euro.Sistemul Medical MedLife a inregistrat in primele sase luni din acest an o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 461 milioane lei, in crestere cu 23% fata de aceeasi perioada din 2018. Compania a raportat rezultate in crestere si la nivel de profit. Astfel, valoarea consolidata pro-forma a EBITDA a fost de 78 milioane lei in crestere cu 81% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce valoarea consolidata pro-forma a profitului net a fost de cca. 14 milioane lei, in crestere cu 230% fata de S1 din 2018.