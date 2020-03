Ministerul Economiei promite sa sprijine companiile: Nu lasam pe nimeni in urma

"Nu lasam pe nimeni in urma. In urma numeroaselor solutii care ne-au fost transmise pregatim un set de masuri economice pentru a veni in sprijinul companiilor afectate de criza coronavirusului. In cel mai scurt timp se va organiza o sedinta de Guvern in care vom adopta setul de masuri care va veni in sprijinul companiilor afectate de criza coronavirusului, pentru a sustine domeniul economiei, dar in mod special de a-i proteja pe cetateni, antreprenori si pe fiecare dintre romani. Suntem pe deplin constienti ca trecem printr-o perioada de criza care lasa loc interpretarilor si incertitudinilor, dar vreau sa subliniez faptul ca vom gestiona aceasta criza. Insa fac un apel la calm si la analizarea, la rece, a solutiilor. Economia trebuie sa mearga mai departe, contractele sa ramana in vigoare, industria sa produca, iar toate acestea sa se faca in conditii de siguranta, cu aplicarea riguroasa a masurilor de preventie", a afirmat Virgil Popescu, intr-un comunicat remis presei.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri i-a rugat pe toti cei care administreaza companii si societati comerciale sa fie rationali in luarea deciziilor, pentru a putea oferi statului posibilitatea sa-i ajute."Am rugamintea ca toti cei care conduc companii sau firme sa fie responsabili atunci cand iau decizii in aceste zile pentru a ne putea oferi posibilitatea sa ii putem ajuta. Sa analizeze cu atentie in ce situatii vor apela la conceptul de forta majora, la deciziile de a concedia angajatii pentru ca, in mod contrar, nu vom putea sa punem in aplicare solutiile pe care le vom gasi. Fac apel la calm, la functionarea pe cat posibil a activitatilor importante, cu respectarea indicatiilor autoritatilor si acordarea unei atentii sporite la igiena spatiilor de lucru si a sigurantei angajatilor", a mai declarat Virgil Popescu.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri face parte din GLI - ECOROM, grupul de lucru care isi desfasoara activitatea sub coordonarea Cancelariei Prim - Ministrului si Administratiei Prezidentiale, prin Departamentul Politici Economice si Sociale, unde s-au constituit mai multe grupuri de lucru pentru a veni cu cele mai bune solutii in aceste vremuri de criza.