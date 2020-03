Ministrul Economiei: Certificatul de situatie de urgenta pentru firme va fi necesar incepand din aprilie 2020

"Foarte important de stiut: certificatul starii de urgenta va fi necesar incepand cu luna aprilie 2020, intrucat starea de urgenta a fost decretata in luna martie. Da, facem tot ce este posibil sa ne adaptam provocarilor pe care ni le aduce aceasta criza, pentru ca economia trebuie sa mearga inainte", a notat Virgil Popescu.Ministrul Economiei a aratat ca ordinul prin care se stabilesc detaliile de obtinere a certificatului de situatie de urgenta este aproape de finalizare, iar documentul va putea fi obtinut online."Pentru ca am primit numeroase intrebari pe tema certificatului de urgenta, vreau sa va anunt ca suntem aproape de a finaliza ordinul prin care stabilim detaliile prin care se poate obtine acest document. Ne dorim ca procedura sa fie simplificata si sa poata fi obtinut online, in mod transparent si eficient", a scris Virgil Popescu.Companiile afectate de criza economica pot solicita certificatul de situatie de urgenta de la Ministerul Economiei, iar pe baza documentului Guvernul s-a angajat sa suporte indemnizatia pentru angajatii trimisi in somaj tehnic. De asemenea, companiile afectate de criza economica pot primi, pe baza certificatului de situatie de urgenta, scutiri de la plata utilitatilor sau a chiriei.