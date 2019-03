O noua editie Fleet Management Conference are loc pe 11 aprilie la Hotel Caro Bucuresti

Strategii si sfaturi pentru administrarea si gestionarea eficienta a flotelor auto Solutii pentru problemele aparute in cadrul flotelor auto

Imbunatatirea si dezvoltarea politicilor existente, practicilor si proceselor pentru eficienta sistemelor operationale

Administrarea eficienta a parcului de autovehicule

Optimizarea performantei flotelor auto

Administrarea serviciilor de suport

Determinarea unor dimensiuni optime a unei flote de autovehicule

Dezvoltarea corecta a unei strategii externe si interne pentru operatiile desfasurate

Mentenanta preventiva - cum pot fi evitate cele mai frecvente greseli

Aflat la cea de-a sasea editie, Fleet Management Conference reuneste reprezentanti ai asociatiilor de profil din industria auto, manageri de flote ai celor mai importante companii multinationale, dar si consultanti, cu scopul de a oferi solutii pentru optimizarea performantei flotelor si modalitati de rezolvare a provocarilor care apar in aceasta industrie.Dintre vorbitorii care vor participa la conferinta: Paul Lauria - President, Mercury Associates, Inc., Cecilia Tudor - Director Vanzari Speciale, Renault Commercial Roumanie, Paul Gogolinski - Partner, Total Fleet Solutions, Sorin Iacob - Country Manager Romania, GT Motive, Gabriel Decu - National Operations Manager, Interbrands, Adrian Rotaras - Senior Project Manager E-mobility, E.ON Romania, Andrei Teaha - Business Development Manager, Teaha Management Consulting, Ioan Dragos - Fleet Manager, AstraZeneca Pharma.Evenimentul este organizat de Evensys , in parteneriat cu Renault Romania.Mai multe informatii despre vorbitori, program si inscriere sunt disponibile pe site-ul oficial: www.fleetconference.ro