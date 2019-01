Oamenii de afaceri ii solicita premierului Dancila abrogarea Ordonantei 114 privind masurile fiscal bugetare

Intr-o scrisoare deschisa transmisa premierului Viorica Dancila, CDR afirma ca inducerea unui soc nejustificat in energie, telecomunicatii, financiar-bancar sau piata de capital, sectoare care sustin modernizarea economiei, risca sa le impinga intr-o criza profunda."Ceea ce a contrariat in mod deosebit mediul de afaceri este ca OuG 114 schimba, in mod brutal, reguli in sectoare care sustin modernizarea economiei si calitatea vietii populatiei: sectorul energetic, sectorul telecomunicatiilor, sectorul financiar-bancar si piata de capital.Inducerea unui soc nejustificat in aceste sectoare risca sa le impinga intr-o criza profunda., romani si straini deopotriva, sunt uimiti de maniera antagonica in care necesitatea masurilor a fost prezentata si de sugestia ca mediul privat - in special companiile straine - este cauza esecurilor statului de a colecta taxe si impozite", se afirma in documentul citat.Potrivit reprezentantilor mediului de afaceri, efectul cumulat al masurilor incluse in actul normativ poate accelera panta descendenta pe care intra economia Romaniei.Astfel, CDR mentioneaza calculele Bancii Nationale a Romaniei care arata ca este foarte probabil ca majoritatea bancilor din Romania sa aiba pierderi in urmatorii ani, ceea ce nu poate sa insemne decat o restrangere a creditarii pe plan national, in conditiile in care gradul de intermediere financiara in Romania este unul dintre cele mai scazute din Europa, iar finantarea in Romania este dependenta in mod semnificativ de sistemul bancar.Acest fapt va ingreuna accesul la finantare pentru persoanele fizice si companiile mici, in conditiile in care marile companii vor gasi, cel mai probabil, solutii de finantare transfrontaliere, de la institutii financiare din strainatate sau prin intermediul pietelor de capital. Mai mult, va fi incurajata finantarea nereglementata si nefiscalizata, arata CDR."Conform analizei de impact realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, conditiile exagerate impuse administratorilor fondurilor de pensii sunt un alt mod prin care se transmite dorinta Guvernului ca acestea ar trebui sa paraseasca Romania. Li se impun cerinte de crestere a capitalurilor complet nejustificate si la o distanta considerabila de orice buna practica europeana.In cazul telecomunicatiilor si energiei, preturile reglementate, restrictiile la vanzare si noile taxe sau contributii risca sa falimenteze jucatorii mici din piata si celor mari sa le reduca marjele intr-o asemenea masura incat vor fi fortati sa ia masuri care sa le limiteze expunerea la cresterea costurilor si sa reduca investitiile.CDR considera ca este deosebit de important ca Guvernul sa reflecteze la riscul sistemic pe care il poate induce economiei", precizeaza documentul CDR.De altfel, in urma unor consultari cu economisti si lideri din mediul de afaceri, reprezentantii CDR subliniaza ca este posibil ca, in urma OUG 114, accesul la finantare sa devina mai dificil, IMM-urile sa fie afectate semnificativ, iar veniturile si consumul sa intre in declin.De asemenea, potrivit sursei citate, cetatenii vor intampina dificultati in accesarea creditului bancar, piata de capital va juca un rol si mai mic in finantarea economiei, leul se poate deprecia fata de alte monede, iar statul risca sa plateasca dobanzi mai mari pentru finantarea deficitului."Aceste sectoare, cu o contributie semnificativa la bugetul de stat si la economia Romaniei au fost acuzate ca lucreaza in detrimentul tuturor clientilor lor si al tarii unde fac afaceri si unde au investit miliarde de euro.Este de neinteles o astfel de atitudine fata de oamenii de afaceri si activitatile derulate de mediul privat cand guvernarea isi propune sa aiba crestere economica tot mai mare.CDR nu intelege cum vor castiga cetatenii tarii din retragerea intempestiva a administratorilor de fonduri de pensii private din Romania, din pierderea profitabilitatii sectorului bancar, din slabirea pietei de capital locale si din stoparea unor investitii majore care ar fi putut sa aiba loc in sectorul comunicatiilor si cel energetic. (...) In absenta oricarui dialog si a listei lungi de consecinte nefaste pe care le anticipam, CDR cere Guvernului sa abroge Ordonanta de Urgenta inainte ca ea sa produca efecte negative. Ne exprimam disponibilitatea pentru intalniri in care sa explicam in detaliu analiza noastra", se mai arata in scrisoarea deschisa.