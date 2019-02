Pregatiri pentru un "Brexit dur": Care sunt implicatiile imediate pentru afacerile din Romania

Aceasta campanie initiata la inceputul lunii februarie 2019 are scopul de a atrage atentia asupra schimbarilor de tratament fiscal si vamal ale respectivelor operatiuni desfasurate in prezent si subliniaza necesitatea pregatirilor pentru un "Brexit dur".O masura importanta in cadrul acestor pregatiri o reprezinta introducerea unei proceduri vamale tranzitorii simplificate, masura care se poate utiliza pentru importul bunurilor provenite din UE in cazul unui "Brexit dur". Procedura simplificata prevede amanarea declararii complete a bunurilor in vama la momentul importului, precum si amanarea platii taxelor vamale. Totusi, pentru controlul bunurilor este necesara transmiterea anumitor informatii inainte de importul efectiv al acestora.In acest context al pregatirilor pentru un "Brexit dur" si companiile din UE, inclusiv cele din Romania, trebuie sa urgenteze implementarea unor masuri care sa permita continuarea activitatilor desfasurate dupa data de 29 martie 2019.O importanta majora trebuie acordata livrarilor de bunuri in lant la export, atunci cand intervin societati care actioneaza drept cumparatori-revanzatori, pentru care scutirea de TVA poate fi pusa sub semnul intrebarii. Mai mult, prevederile vamale pe baza carora se stabileste persoana care actioneaza drept exportator pot influenta scutirea de TVA, asa cum este aplicata la acest moment de autoritatile fiscale din Romania.In ceea ce priveste achizitia bunurilor din UK, pe langa formalitatile de vamuire, trebuie avute in vedere costurile suplimentare generate de taxele vamale datorate la import. In lipsa unui acord, se va aplica nivelul standard al taxelor vamale stabilit de UE pentru importul bunurilor. Totusi, pentru TVA datorata in vama pentru importul de bunuri provenite din UK pentru care formalitatile vamale de punere in libera circulatie sunt efectuate in Romania, importatorii vor putea aplica in continuare un tratament favorabil similar cu cel al achizitiilor intracomunitare de bunuri, daca sunt operatori economici autorizati ("AEO").Lista acestor masuri este foarte lunga si specifica fiecarui tip de activitate al societatilor implicate in operatiuni comerciale cu UK.Asadar, 2019 este un an plin de provocari, cauzate atat de schimbarea legislatie nationale cat si de Brexit-ul dur care pare inevitabil si foarte apropiat.