Previziuni: Reorganizarea, cuvantul de ordine in business in 2020

Sierra Quadrant

Dupa ce, in 2019, mediul de afaceri romanesc a trecut printr-o adevarata curatenie generala, anticipata de Sierra Quadrant, peste 126.000 de firme fiind radiate sau dizolvate, cu 30% mai multe decat in anul precedent, in acest an cuvantul de ordine va fi reorganizarea business-ului, estimeaza compania, unul dintre principalii jucatori din piata insolventei din Romania."Noul an va insemna, pentru multe dintre firmele romanesti, mai ales cele din sectorul IMM-urilor, un an de cotitura in care vor trebui sa ia decizii strategice, absolut necesare. Cresterea costurilor operationale, inclusiv in segmentul resurselor umane, dificultatile din zona de cash-flow si extinderea blocajului financiar vor determina o scadere a apetitului pentru investitii in multe sectoare ale economiei, o accentuare a procesului de dezintermediere, iar acest fenomen se va traduce printr-un amplu proces de reorganizare a business-urilor in multe parte dintre sectoarele economiei, de la comert la industria prelucratoare, agricultura, transporturi si constructii", estimeaza analistii Sierra Quadrant.Scaderea apetitului pentru investitii este relevat si de statisticile ONRC care arata ca, in primele 11 luni din 2019, pe ansamblu, numarul firmelor & PFA nou infiintate a stagnat la nivelul din anul precedent, la 125.433 (-0,02%). Relevanta este si reducerea numarului societatilor pe actiuni (SA) nou infiintate si reorientarea business-ului catre SRL si PFA, acolo unde numarul noilor entitati a crescut cu aproape 3000 de entitati.In total, la finele lunii noiembrie 2019 (ultima luna pentru care exista date finale la ONRC), in economia romaneasca activau 1.362.483 profesionisti, cu 3,59% mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut."Chiar daca, pe ansamblu, numarul firmelor si al PFA-urilor active din punct de vedere juridic a crescut in 2019, ritmul de crestere este sub cel din 2018 (4,88%), un indicator care arata ca exista zone in care problemele s-au accentuat. Datele finale pe 2019 vor indica, cel mai probabil, o accentuare a acestui fenomen", arata analiza Sierra Quadrant.2020 se anunta a fi un an extrem de complicat din punct de vedere macro-economic, cu evolutii impredictibile in zona cursului valutar, a inflatiei, a costurilor de finantare si a cererii de marfuri si servicii, mai ales la export, spun analistii de la Sierra Quadrant.In acest context, pentru multi investitori va fi o adevarata provocare sa isi creioneze un plan de business coerent si fezabil.Consolidarea afacerilor, privita din prisma asigurarii resurselor financiare, a lichiditatii, se va afla in prim-plan, insotita, cel mai probabil, de o temperare a investitiilor, in conditiile in care, in multe domenii, de la agricultura la industria prelucratoare, exista deja semnale de incetinire.,,2020 este un an cu un puternic accent electoral care se suprapune pe o situatie economica instabila, accentuata de dezechilibrele macro-economice. O combinatie care trebuie sa determine mediul de afaceri sa isi previzioneze mai atent business-ul'', afirma Ovidiu Neacsu, asociat coordonator al Sierra Quadrant.Potrivit estimarilor Sierra Quadrant, multe dintre companii isi vor reconfigura afacerile in acest an, cu focus pe eficientizarea proceselor."Accentuarea blocajului financiar si cresterea costurilor operationale generate de inflatie, de forta de munca si utilitati, vor determina investitorii sa isi ia masuri de precautie, de la reducerea si eficientizarea paletei de produse si servicii, la diminuarea creditului furnizor si externalizarea unor servicii, in special din zona de suport. In plus, criza fortei de munca va determina un avans semnificativ al automatizarii proceselor", estimeaza Ovidiu Neacsu.Din punct de vedere al riscului investitional, in prim-plan se vor afla afacerile din comert, acolo unde, si in 2019, au fost cele mai multe probleme. 28.114 firme de profil au fost radiate, 3954 de companii si-au suspendat activitatea, iar 1800 au intrat in insolventa in primele 11 luni din 2019.Dincolo de comert, procesul de reorganizare a business-urilor va fi prezent si in alte sectoare economice, de la industria prelucratoare si agricultura la transporturi si constructii, acolo unde exista deja semnale ca dinamica business-ului s-a temperat."Agricultura, de exemplu, nu a mai inregistrat in 2019 rezultatele scontate, pe fondul conditiile meteo nefavorabile si a scaderii cererii la export, iar perspectivele din 2020 tind spre o situatie similara. In sectorul de prelucrare, asistam deja o temperare semnificativa in ultimele luni, iar in constructii, in absenta unei implicari active a statului, in special in zona,, Prima Casa'', planurile multor dezvoltatori au fost date peste cap", arata analiza.2020 porneste la drum cu un mediu economic ceva mai inchegat decat in anul precedent. Daca in anii trecuti, Registrul Comertului raporta recorduri negative pe banda rulanta, in 2019 am asistat si la primele semnale pozitive, de insanatosire a mediului de afaceri.Relevanta este scaderea cu 24,44% a numarului societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa (5830) si reducerea cu 22% a numarului firmelor si PFA-urilor care si-au suspendat activitatea (12.842). Si numarul celor dizolvate a scazut in acelasi interval, cu 2,80%, la 31.217.Potrivit expertilor Sierra Quadrant, aceasta perspectiva pozitiva trebuie privita insa doar din punct de vedere statistic.In conditiile in care peste 90% dintre firme sunt insuficient capitalizate, multe dintre ele neavand niciun fel de buffer financiar in caz de criza, economia reala continua sa se confrunte cu multiple provocari.Intrarea in insolventa a unei firme, de exemplu, poate genera situatii de risc pe intregul lant economic."Problemele de gestiune a business-ului persista la scara larga in economie. In ultimii ani am oferit consultanta pentru multe companii aflate in dificultate. In multe dintre cazuri, au fost investitori care si-au supraestimat veniturile, relatiile cu partenerii, care au avut asteptari mult prea optimiste in privinta performantei business-ului, bazate prea putin pe date financiare. Este nevoie de expertiza, de strategii de risc care sa tina cont de realitatile din economie", afirma Ovidiu Neacsu.In cei peste 21 de ani de activitate, Sierra Quadrant a devenit una dintre cele mai importante companii de profil din Romania, fiind specializata in lucrari de administrare si lichidare complexe, cu un ridicat grad de dificultate, caracterizate prin patrimoniu mare si diversificat, prin multitudinea problemelor legale care trebuie solutionate, concomitent cu procedura de insolventa: bilant de mediu, substante periculoase in proprietate, servituti neclare si litigii legate de patrimoniu, etc.Printre dosarele semnificative gestionate in prezent de Sierra Quadrant se afla Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), CET SA Bacau, Letea SA Bacau, Servicii Energetice Moldova SA, Donau Chem, Compania de Navigatie Fluviala Giurgiu NAV S.A., Teleferic SA, Rombet SA si GA-PRO-CHEMICALS S.A.