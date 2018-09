Primul spargator de gheata construit la Galati a pornit pe apa. Cat a costat nava comandata de Australia

Operatiunea a durat doua zile si a presupus pomparea unui volum de apa ca pentru umplerea a 50 de piscine de dimensiuni olimpice din Dunare in docul sau uscat, ridicand nivelul apei cu sase metri, anunta postul australian ABC.Managerul Programului de Modernizare din cadrul Diviziei Antarctice Australiene, Rob Bryson, s-a declarat multumit ca primul test al navei a fost efectuat conform planului.Nava cantareste in prezent 10.000 de tone, dar va ajunge la 25.000 odata finalizarea terminata si cand va fi complet incarcata.In 2017, au inceput lucrarile in Santierul Naval Damen Galati la acest spargator de gheata destinat Diviziei Antarctice Australiene (Australian Antarctic Division - AAD) . Australia doreste sa foloseasca nava pentru explorarea apelor din Antarctica."Exista inca sase punti de terminat, inclusiv toate zonele de cazare, toate laboratoarele stiintifice, podul navei si stalpii de sus", potrivit lui Bryson.Pana la sfarsitul anului viitor, vor fi testate capacitatile de spargere a ghetii."Ii vom testa abilitatile de spargere a ghetii in largul Norvegiei", a precizat el., precizeaza postul de televiziune australian, in editia sa online abc.net.au.