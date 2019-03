Producatori de lapte, amendati pentru lipsa de igiena si conditiile de transport

"In perioada 19 februarie - 15 martie 2019, s-a desfasurat o actiune la nivel national, pentru verificarea modului de respectare, de catre operatorii din sectorul alimentar, a conditiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea, procesarea si depozitarea laptelui crud si a produselor lactate. Au fost verificate 2.279 de obiective: 701 ferme, 452 de exploatatii non-profesionale de animale producatoare de lapte (gospodarii ale populatiei), 366 de centre de colectare lapte, 113 unitati de procesare a laptelui autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, 486 de unitati de procesare a laptelui inregistrate sanitar veterinar, 128 de depozite independente, precum si 33 de depozite independente care asigura stocarea produselor lactate care urmeaza a fi distribuite prin programul 'Laptele si cornul", se spune in comunicat.In urma controalelor au fost aplicate 112 amenzi in valoare de 291.110 lei, au fost emise 6 ordonante privind suspendarea temporara a activitatii si 49 de ordonante pentru interzicerea desfasurarii activitatii.De asemenea, a fost retinuta de la comercializare si dirijata catre unitati de neutralizare cantitatea de 1.521 de kg de produse lactate.Printre neconformitatile constatate si sanctionate au fost: utilizarea unor mijloace auto neautorizate pentru transportul laptelui crud de la ferme/centre de colectare la unitatile de procesare a laptelui; nerespectarea normelor sanitare veterinare privind conditiile de igiena si de temperatura a laptelui pe durata transportului, la nivelul exploatatiilor comerciale de animale producatoare de lapte, centrelor de colectare a laptelui, precum si la receptia in unitatile de procesare lapte; nerespectarea cerintelor generale si specifice de igiena referitoare la muls, colectarea, racirea si procesarea laptelui crud; echipamente nefunctionale in spatiile de productie si deficiente structurale la nivelul unor depozite si unitati de colectare si procesare a laptelui (pereti, plafoane, pavimente, care prezinta zone deteriorate, greu de igienizat).De asemenea, inspectorii au mai constatat deficiente privind identificarea si inregistrarea in Baza Nationala de Date a animalelor producatoare de lapte crud destinat procesarii.