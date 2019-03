Protestul "Romania vrea autostrazi": Operatori economici intrerup activitatea 15 minute, vineri la ora 15:00

"Miscarea de Protectia consumatorilor raspunde provocarii si se alatura actiunii din 15 Martie, ora 15:00, timp de 15 minute!In data de 15 Martie - Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, ora 15:00, timp de 15 minute toti consumatorii din Romania sa nu mai achizitioneze niciun produs sau serviciu. Macar in aceasta zi sa fim uniti si sa fim cu adevarat consumatori activi, sa ne aparam drepturile si sa putem schimba ceva! Romania este pe primele locuri la obezitate infantila, boli cardiovasculare si cancer", precizeaza InfoCons.* Membrii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) opresc vineri activitatea pentru 15 de minute in semn de solidaritate cu protestul "Romania vrea autostrazi"."Transportul de marfuri si pasageri, circuitul sanguin al economiei, nu poate functiona fara autostrazi! In data de 15.03.2019, la ora 15,00 suna ceasul 'Desteptarea!' pentru toti factorii de decizie din toate guvernele de pana acum si in special pentru guvernarea actuala, care nu a prevazut bani suficienti in buget pentru constructia de autostrazi! Cine este responsabil pentru moartea a 60.000 de oameni, cauzata in mare parte de lipsa autostrazilor!? ", subliniaza FORT.* Agentia de turism Paralela 45 a anuntat, de asemenea, ca se alatura campaniei "Romania are nevoie de autostrazi" prin intreruperea lucrului timp de 15 minute. In timpul protestului, angajatii vor purta discutii cu clientii aflati in agentiile proprii insa nu vor putea fi facute rezervari online."Avem cei mai putini turisti straini din Europa, 2,8 milioane la finalul anului trecut, in timp ce vecinii nostri bulgari au avut 9,2 milioane, iar in Ungaria s-au inregistrat 12 milioane. Fara autostrazi nu exista turism in Romania, nici de incoming, nici intern. In timp ce noi avem putin peste 800 de kilometri, Ungaria are dublu, Polonia peste 3.000 de km, Franta are 12.000 de km. Dupa noi sunt Serbia, Slovenia, Albania. E rusinos sa fii la coada clasamentelor, #sieu cred ca Romania are nevoie de autostrazi", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela 45.* Asociatia Recolamp a anuntat si ea ca se alatura campaniei initiate de omul de afaceri sucevean iar pe 15 martie membrii echipei intrerup munca pentru a trage un semnal de alarma asupra problemelor generate de lipsa de autostrazi."Ne-am alaturat acestei idei nu numai pentru ca si noi vrem autostrazi in Romania, ci si pentru ca e nevoie sa fim cat mai multi care transmitem acest mesaj vineri. Reteaua de parteneri Recolamp acopera intreaga tara si noi stim foarte bine cat de mult timp pierdem in trafic cand plecam in deplasari si ce usor ar fi totul daca am avea autostrazi. Nemultumirea lui Stefan Mandachi este a tuturor si e important sa se auda asta tare si raspicat", a declarat Anca Lupusavei, Marketing Manager la Recolamp.Asociatia Recolamp este prima organizatie care colecteaza si recicleaza deseuri din echipamente de iluminat in Romania.* Retailerul danez de mobilier si decoratiuni pentru casa JYSK Romania se alatura campaniei pentru constructia de autostrazi, iar cei peste 800 de angajati ai sai isi vor intrerupe activitatea vineri timp de 15 minute. Actiunea vizeaza cele 73 de magazine din tara, Departamentul de Customer Service si sediul central din Bucuresti, a anuntat compania."Existenta autostrazilor care sa lege orase cheie ale tarii, precum si tara noastra de restul Europei, este o chestiune din ce in ce mai stringenta. Pentru un retailer, autostrazile inseamna un timp de livrare mai scurt, costuri de transport mai mici, un impact mai mic asupra mediului si drumuri facute in siguranta. Credem ca fiecare persoana care locuieste in Romania este afectata, intr-un fel sau altul, de faptul ca nu avem autostrazi, fie ca pleaca in vacanta cu masina si petrece pe drum mult mai multe ore decat este necesar, fie ca asteapta un colet care trebuie livrat din alt capat al tarii sau pur si simplu plateste mai mult pe un produs, pentru ca pretul de la raft reflecta si pretul transportului", a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria."Romania vrea autostrazi #sieu" este o campanie initiata de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi. Prin mobilizarea unei echipe de 17 oameni, Mandachi a construit un metru de autostrada la Suceava, intr-o singura zi. Ulterior, omul de afaceri a anuntat ca, pe 15 martie, incepand cu ora 15,00, va intrerupe activitatea timp de 15 minute in intregul lant de restaurante pe care il detine, in semn de protest fata de lipsa autostrazilor din Moldova si din intreaga tara. Totodata, el i-a provocat si pe alti oameni de afaceri din tara sa-i urmeze exemplul.