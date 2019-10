REGINA MARIA achizitioneaza clinica Gastro Center din Craiova si Grupul Laboratoarelor Biostandard din Oradea

Prin preluarea clinicii Gastro Center din Craiova si a retelei de laboratoare Biostandard, cu unitati in Bihor si Maramures, Reteaua REGINA MARIA atinge o amprenta nationala cu locatii proprii in peste 20 de judete."Aceste doua achizitii au loc intr-un moment foarte potrivit in strategia de extindere a Retelei de sanatate REGINA MARIA. Vorbim de Gastro Center, un centru de excelenta care ne intareste pozitia in Craiova, punct cheie pe harta dezvoltarii noastre, si de Laboratoarele Biostandard, un reper in ceea ce inseamna analizele de laborator in zona de Nord-Vest a tarii. Primim astfel doi noi membri de valoare in comunitatea REGINA MARIA, si echipe cu experienta bogata, deopotriva practica si academica, pe care ne bazam in misiunea noastra de a oferi servicii medicale de calitate ridicata la nivel national", a declarat Fady Chreih, CEO REGINA MARIA.Intrarea clinicii Gastro Center, un centru regional dedicat specialitatii Gastroentorologie, in Reteaua REGINA MARIA aduce un avantaj considerabil in capacitatea de a oferi servicii de specialitate in regiunea Olteniei. REGINA MARIA este deja prezenta in Craiova prin trei locatii proprii, Centrul de Medicina Muncii, Policlinica Centrala si Policlinica Universitatii.Clinica Gastro Center, fondata in anul 2012, este printre singurele centre din Oltenia unde sunt disponibile proceduri de endoscopie ultrasonografica (ecoendoscopie) utilizate in gastroenterologie si pneumologie. Echipa de 17 medici este dedicata specialitatilor medicale Gastroenterologie, Chirurgie/Proctologie, Pneumologie, Cardiologie si Medicina Interna si ofera un spectru larg de proceduri de diagnosticare si tratament in gastroenterologie si hepatologie.De asemenea, integrarea Grupului de Laboratoare Biostandard, cu un business de circa 1,5 milioane euro in 2018, in Reteaua de sanatate REGINA MARIA aduce acesteia consolidarea liniei de servicii medicale de laborator oferite in partea de nord - vest a tarii cu specialitati precum Biochimie, Hematologie, Imunologie, Microbiologie si Biologie Moleculara.Grupul Biostandard cuprinde trei laboratoare localizate in Oradea, Baia Mare si Beius si patru puncte de recoltare, dintre care trei in Oradea si unul in Sighetul Marmatiei. In ansamblu, Grupul Laboratoarelor Biostandard, cu o echipa de peste 30 de specialisti, colaboreaza cu mai mult de 20 de clinici la nivel regional si deserveste zilnic circa 450 de pacienti.Reteaua de sanatate REGINA MARIA continua strategia de dezvoltare organica si prin achizitii la nivel national, gestionand in ultimii ani zeci de preluari de unitati medicale si integrarea lor cu succes in ecosistemul Retelei, fiind singurul furnizor medical privat cu o asemenea expertiza in fuziuni si achizitii. Aceasta strategie presupune identificarea si integrarea de jucatori specializati, care ofera servicii medicale de o calitate superioara si constanta, si este sustinuta prin investitii solide in tehnica si extinderea portofoliului de servicii.Reteaua de sanatate REGINA MARIA este liderul in calitatea serviciilor medicale din Romania, fiind singurul operator cu trei spitale acreditate international. Prin cele opt acreditari detinute - o performanta unica in Europa Centrala si de Est, REGINA MARIA demonstreaza constant angajamentul sau pentru excelenta medicala si siguranta ingrijirii pacientilor.Totodata, REGINA MARIA a inovat si pe segmentul serviciilor medicale pentru companii, lansand in premiera in Romania conceptul de abonamente corporate, in urma cu aproape 25 de ani.Mai recent, compania a dezvoltat si pachete medicale specializate pentru IMM si persoane fizice, gestionand in prezent un portofoliu de peste 570.000 de abonamente.In plus, in ultimii 10 ani, REGINA MARIA a investit peste 100 de milioane de euro in dezvoltarea sistemului medical din Romania, prin modernizarea sau deschiderea de noi locatii, achizitia de aparatura performanta si pregatirea echipelor medicale.REGINA MARIA este singura companie de servicii medicale din Romania care a preluat in totalitate si a integrat cu succes peste 30 de alti jucatori de pe piata, avand o prezenta proprie in peste 20 de judete si acoperire nationala prin intermediul celor 290 de clinici partenere. Compania reuneste peste 6.000 de angajati si colaboratori in cele 64 de locatii proprii din Bucuresti si din tara, locatii prin intermediul carora ofera servicii complete de spitalizare si chirurgie, maternitate, policlinica, imagistica, laborator si stocare de celule stem, unui numar de peste 3 milioane de pacienti.