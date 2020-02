Restaurantele si mall-urile sunt primele lovite de panica generata de coronavirus

"Toate spatiile comune vor fi ocolite. Suntem un popor panicat in general. Restaurantele, mall-urile, sunt primele lovite de panica generata de coronavirus.Nu cred ca va veni o criza majora din motive economice in viitorul apropiat dar, din cauza virusului, poate veni o criza daca acesta se va raspandi foarte mult si nu va putea fi oprit. Oamenii se vor speria, nu vor mai iesi din casa si se blocheaza toata economia.De exemplu, China este blocata in mare parte si este cel mai mare exportator din lume in aproape orice domeniu. China are un 'gap' de productie de aproape doua luni. Noi acum consumam stocuri, ce a fost produs in trecut. Acest 'gap' de productie va veni peste noi, este un bulgare care vine. In acel moment ne vom bloca", a mai spus antreprenorul Radu Dumitrescu.Grupul de restaurante Stadio Hospitality Concepts (SHC), detinut de antreprenorul Radu Dumitrescu, a preluat luna aceasta restaurantul 18 Lounge by Embassy, situat la etajul 18 al City Gate South Tower, din Piata Presei Libere si unul dintre cele mai cunoscute sky baruri din Bucuresti.Compania Stadio Hospitality Concepts (SHC) detine si opereaza restaurantele NOR (aflat la etajul 36 al celei mai inalte cladiri din Romania), Stadio, Social 1 si Cismigiu - Bistro la Etaj. De asemenea, compania opereaza si spatiul Qreator din Piata Victoriei.Restaurantele grupului se incadreaza in categoria smart casual si sunt localizate in spatii emblematice ale Bucurestiului.Cifra de afaceri a grupului a fost anul trecut de 7,3 milioane de euro, fata de 5,5 milioane de euro cat a inregistrat in 2018.