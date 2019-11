Reteaua de sanatate REGINA MARIA inaugureaza Policlinica The Light si clinica Kinetic Sport & Medicine

"Policlinica THE LIGHT este cea mai mare unitate pediatrica din Bucuresti si va reprezenta un nou reper de calitate in aceasta specialitate medicala, deschizandu-si portile nu doar pentru pacientii din vecinatate, ci pentru toti bucurestenii. Anul viitor vom extinde serviciile din cadrul policlinicii cu inaugurarea Centrului de Imagistica, preocupandu-ne constant sa raspundem nevoilor pacientilor nostri si sa oferim intr-un singur loc o gama cat mai extinsa de servicii conexe specialitatii principale", a declarat Fady Chreih, CEO-ul Retelei de sanatate REGINA MARIA.Policlinica Opera Center, intr-o formula extinsa, devine noua policlinica THE LIGHT, care cuprinde si Clinica Kinetic Sport & Medicine. Noua locatie a Retelei de sanatate REGINA MARIA are o suprafata totala de aproximativ 2.000 mp.Policlinica THE LIGHT dispune de 19 cabinete pentru consultatii, dintre care 15 pentru copii si 4 pentru adulti, 6 cabinete destinate tratamentelor, vaccinarilor, alaptatului si investigatiilor, 2 spatii de joaca pentru copii si un spatiu pentru parcare carucioare, o zona de lounge pentru adulti, o sala de conferinte destinata sedintelor medicale si workshop-urilor cu parintii.Noua policlinica ofera servicii complexe si integrate pentru toate specialitatile pediatrice, dar si pentru pacienti adulti si preia stafeta misiunii operatorului de a se extinde in vestul orasului, unde functioneaza in prezent Policlinica Lujerului si Policlinica Cotroceni. Unitatea medicala vine in intampinarea companiilor din zona, care acceseaza serviciile retelei de sanatate REGINA MARIA sau care vor beneficia de acestea pe viitor.Policlinica THE LIGHT vine cu un concept nou, baby care, si devine centru de referinta la recoltarea pentru copii. Continua astfel activitatea Retelei de sanatate REGINA MARIA prin pediatria express si este dotata cu spirometrii care permit explorarea functiei pulmonare prin determinarea rezistentei oscilatorii (ROS) a copiilor.Dupa 8 ani de la lansarea conceptului, avand clinici deschise in Bucuresti, Cluj si Iasi, Kinetic Sports & Medicine, parte a Retelei de sanatate REGINA MARIA, deschide a patra clinica si al doilea punct de lucru in Bucuresti, in cladirea de birouri THE LIGHT ONE. Clinica pune la dispozitia pacientilor 2 cabinete pentru consultatii, 11 cabinete de fizioterapie si terapie manuala, servicii de biomecanica si 2 sali de kinetoterapie pentru adulti si copii.Kinetic Sport & Medicine ofera servicii de kinetoterapie si fizioterapie la cele mai inalte standarde din Romania. In ultimii 8 ani, peste 23.000 de pacienti au trecut pragul clinicilor, dintre care sportivi de performanta precum Simona Halep si Horia Tecau, ce au beneficiat cu succes de tratamente de recuperare sportiva si medicala printr-o serie de terapii si tehnici eficiente care sunt practicate la nivel international.Modelul de lucru progresiv, ce incepe cu un consult amanuntit inainte de stabilirea programului de recuperare sau refacere medicala, este caracteristica principala a clinicilor Kinetic Sport & Medicine, acest lucru asigurand un protocol extrem de eficient pentru recuperarea pe termen mediu si lung a pacientilor.