Cum se pregatesc companiile sa reziste in fata pericolelor aduse de coronavirus

Fiti la curent cu cele mai recente recomandari emise de autoritati.

Asigurati-va ca angajatii stiu ca trebuie sa ramana acasa si sa solicite asistenta medicala, in situatia in care au probleme de sanatate.

Fiti receptivi la problemele angajatilor, raspundeti la temerile acestora. Teama si panica pot dauna mai mult decat efectele virusului.

Clarificati intern care sunt procesele si operatiunile care se pot derula de la distanta astfel incat angajatii responsabili de acestea sa poata lucra de-acasa, daca este posibil.

Clarificati procesele si activitatile comerciale critice care necesita masuri de protectie.

Acordati o atentie deosebita clientilor si termenelor de livrare.

Planificati cum va puteti continua activitatea in conditiile in care multi dintre angajati vor lipsi de la lucru.

Pregatiti-va pentru posibile diminuari sau cresteri a volumelor de comenzi (in functie de natura activitatii, comenzile pentru anumite produse pot creste spectaculos).

Revizuiti impreuna cu brokerul de asigurare programul de asigurare in vigoare, acoperirile si procedurile de rezolvare a daunelor.

Identificati care sunt principalii furnizori cu care colaborati. Evaluati starea acestora in functie de locatia lor, in special daca sunt in zone afectate de pandemie sau cu resurse insuficiente pentru a-si derula activitatea.

Reconfirmati starea si locatia livrarilor/expedierilor in curs.

Fiti la curent cu planurile furnizorilor dumneavoastra si colaborati pentru a va proteja interesele comune.

Unele companii iau in calcul scenarii pentru situatii de urgenta care pot afecta continuitatea activitatii. Cu toate acestea, majoritatea organizatiilor nu sunt pregatite pentru a face fata efectelor asociate unei epidemii, precum: afectarea starii de sanatate a angajatilor, ingreunarea operatiunilor, a lantului de aprovizionare si modificarea contextului macroeconomic.Este esential pentru organizatii sa aloce resursele necesare pentru a-si revizui strategiile si planurile de continuitate a activitatii si de reactie in astfel de situatii. In absenta masurilor preventive, efectele asupra companiilor nepregatite vor fi mult mai mari, vor intarzia recuperarea post-criza si vor creste costurile de raspuns, agravand efectele deja perturbatoare ale unui eveniment pandemic, afirma Cristian Fugaciu, CEO, Marsh Romania.In aceste conditii, este important ca organizatiile sa inteleaga efectele pe care o pandemie le-ar putea avea asupra activitatii lor, sa dezvolte si sa implementeze planuri de raspuns. Acesta este primul pas important pentru orice organizatie.Actionati acum! In actualul context, este indicat ca organizatiile sa examineze, sa testeze si sa fie capabile sa adapteze masurile luate pentru continuitatea afacerii, gestionarea crizei si a planurilor de comunicare in situatii de criza.Companiile trebuie sa tina cont de efectele pe care o pandemie le poate aduce in ceea ce priveste: angajatii, veniturile, furnizorii si reputatia organizatiei.*Mai multe detalii privind indrumarile cu privire la actiunile pe care o companie ar trebui sa le intreprinda pentru a preveni, a raspunde sau pentru a-si reveni dintr-o criza asociata unui focar pandemic, gasiti in documentul atasat: