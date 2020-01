Riscul de a (nu) folosi inteligenta artificiala in business

Sustinere - Sublinierea beneficiilor inteligentei artificiale si cum vor imbunatati calitatea produselor sau serviciilor oferite. Competenta - Inteligenta artificiala si modul in care utilizarea acesteia va creste vizibilitatea brandului, va imbunatati produsul, serviciul si experienta partilor interesate ale unei organizatii. Coerenta - Alinierea utilizarii inteligentei artificiale la scopul declarat al organizatiei si sustinerea realizarii acesteia de-a lungul timpului. Deschidere - Comunicarea si angajamentul in mod eficient cu toti factorii interesati privind utilizarea AI si potentialele beneficii si riscuri. Integritate - Proiectarea si utilizarea cu incredere a inteligentei artificiale in conformitate cu asteptarile factorilor implicati.

Riscul tehnic - Evalueaza tehnologiile de baza, mediul de operare tehnic si nivelul de autonomie. Impactul asupra factorilor interesati - Ia in considerare scopul si obiectivele agentului care controleaza AI si impactul financiar, emotional si fizic pentru utilizatorii externi si interni, precum si riscurile de reputatie si de reglementare. Eficacitatea controlului - Considera existenta si eficacitatea operationala a controalelor pentru a atenua riscurile AI.

Managementul riscului inseamna construirea increderii factorilor implicati in capacitatea conducerii companiei de a adopta schimbarea dar si implicarea in utilizarea inteligentei artificiale.Transferul unor sarcini de la angajati catre impersonala prestatie a unui software introduce riscuri in operatiunile obisnuite ale unei companii. Cu riscuri tehnice, etice si sociale asociate unui astfel de transfer, se contureaza nevoia identificarii, masurarii si oferirii unor solutii relevante.Managementul riscului este mai mult decat prevenirea periclitarii reputatiei, a unor implicatii legale sau de reglementare. In conditiile unui discurs orientat pe riscurile adoptarii inteligentei artificiale, managementul riscului devine un instrument important de construire a increderii. In acest sens identificam 5 puncte de sprijin a increderii:Eficienta managementului riscului se demonstreaza nu doar prin structura proceselor dar si prin responsabilitatea celor care fac acest management si care convertesc intentiile in comportamente. Indiferent de nivelul de autonomie al inteligentei artificiale pana la urma responsabilitatea si raspunderea unui algoritm o are factorul uman sau compania.Prin adoptarea unui sistem de management al riscului in design-ul organizational, compania doar face dovada angajamentului pentru utilizarea responsabila a inteligentei artificiale. In fond raspunderea pentru previziunile, deciziile si comportamentele inteligentei artificiale o au cei care detin controlul acesteia.Intelegerea modului in care functioneaza inteligenta artificiala este un proces in derulare. Modalitatea si momentul in care riscurile pot creste nu sunt stiute si tocmai de aceea multe sisteme de AI sunt considerate un risc un implicit care cere o abordate prudenta.Pentru a diminua riscurile, diverse instrumente si platforme sunt dezvoltate pentru a ajuta organizatiile sa cuantifice impactul si increderea sistemelor lor bazate pe inteligenta artificiala.In dezvoltarea unei platforme AI de incredere, exista trei componente importante pentru gestionarea riscurilor:Impreuna, acestea furnizeaza o abordare integrata pentru evaluarea, cuantificarea si monitorizarea impactului si a increderii in implementarea AI.O platforma AI de incredere foloseste instrumente de operare si de evaluare interactive pentru a construi profilul de risc al sistemului si apoi un model analitic avansat pentru a converti raspunsurile utilizatorului intr-un scor compus cuprinzand riscul tehnic, impactul partilor interesate si eficacitatea controlului.In dezvoltarea unei strategii de reducere a riscurilor, este important ca o organizatie sa utilizeze o abordare integrata care sa ia in considerare obiectivele sistemului de AI, impactul potential pentru partile interesate, fezabilitatea si maturitatea tehnica a mecanismelor de control si toleranta la risc operational.Daca vor sa fie competitive si sa creasca accelerat, companiile trebuie sa acceseze inteligenta artificiala. In secolul 21 nu va exista crestere fara risc si companie performanta fara inteligenta artificiala. Viitorul este al celor care navigheaza valul de crestere al inteligentei artificiale.