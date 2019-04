Romania, printre statele UE unde companiile straine genereaza o mare parte din valoarea adaugata

In randul statelor membre UE, tarile unde companiile controlate de firme din strainatate sunt responsabile pentru cea mai mare pondere a valorii adaugate sunt Ungaria (51,4%), Slovacia (48,1%), Luxemburg (44,6 %) si Romania (43,3%).La polul opus, in patru state membre UE companiile controlate de firme din strainatate au fost responsabile in 2016 pentru mai putin de 20% din valoarea adaugata realizata in sectorul non-financiar: Cipru (13,4%), Italia (15,8%), Grecia (16,3%) si Franta (16,4%).Eurostat informeaza ca intre 2010 si 2016 ponderea valorii adaugate realizata de companiile controlate de firme din strainatate in UE a crescut cu 2,3 puncte procentuale.Datele publicate anterior de INS referitoare la prezenta comerciala a intreprinderilor multinationale sau a filialelor intreprinderilor straine (FATS) arata ca la sfarsitul anului 2016 numarul de intreprinderi active din economie (industrie, constructii, comert si servicii) a fost de 465.607. Din totalul intreprinderilor active din anul 2016, intreprinderile FATS au totalizat un numar de 27.662, ceea ce reprezinta o pondere de 5,9%.