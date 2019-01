Romania, sub gheata: 4.000 de oameni, 1.300 de utilaje si 19.300 tone de material antiderapant pentru combaterea poleiului pe reteaua rutiera

Din cauza poleiului au fost instituite temporar restrictii de tonaj (7,5t) pe cateva sectoare de drumuri nationale, DN 5, DN2B si DN2C, care au fost ridicate in cateva ore. Temporar au fost inchise si sectoare de autostrada si drumuri nationale.Conform MT, incepand cu data de 26 ianuarie 2019, ora 12:00, toate autostrazile si drumurile nationale din zonele cu avertizare meteo sunt deschise, fara restrictii."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, managerul infrastructurii feroviare nationale, a actionat si a intervenit permanent in perioada 24 ianuarie - 27 ianuarie 2019, cu personal feroviar si utilaje de interventie pe raza regionalelor de cale ferata din jumatatea de sud a tarii, pentru a se asigura continuitate in traficul feroviar, trenurile circuland in conditii meteo severe de ploaie inghetata si vant puternic", precizeaza MT.Cele mai mari probleme cauzate de fenomenul de ploaie inghetata s-au inregistrat inca din data de 24 ianuarie pe raza regionalei Bucuresti, in special pe segmentul de cale ferata Peris-Buftea-Chitila-Bucuresti Nord, care asigura intrarea trenurilor in Capitala.MT precizeaza ca, pe tot parcursul zilei, echipele feroviare, care lucreaza in ture, vor face verificari permanente pe toate sectiile de cale ferata de pe raza judetelor din jumatatea de sud a tarii, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni operativ cu personal care are la dispozitie 92 de drezine pantograf si alte utilaje necesare, astfel incat sa fie mentinut operational traficul pe toate magistralele.SNTFC CFR Calatori precizeaza ca se asigura locomotive Diesel si personal de deservire a acestora in vederea interventiei in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice in linia de contact in subunitatile Depoul Bucuresti Calatori, Depoul Ploiesti, Depoul Brasov, Depoul Sibiu, Depoul Suceava, Depoul Iasi, Depoul Galati, statia Tecuci, statia Constanta, fiind avizate si celelalte depouri de locomotive aflate in zonele afectate.In perioada 26-27 ianuarie, 26 de trenuri au fost anulate sau limitate iar 7 trenuri au circulat suplimentar fata de programul de circulatie.Aeroporturile aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt functionale. In perioada codurilor meteorologice emise de ANM, au existat intarzieri la decolare cauzate de procedurile specifice iernii. Angajatii au intervenit cu 55 utilaje specializate, dintre care 43 pe platforma, iar restul pe caile de acces rutier.MT precizeaza ca decizia de anulare a curselor aeriene este responsabilitatea companiilor respective, iar degivrarea aeronavelor cade in responsabilitatea fiecarei companii aeriene in parte.