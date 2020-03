Romarm are unda verde sa produca echipamente sanitare, masti si combinezoane

"Am avut o discutie cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde pentru a face o linie de productie de echipamente sanitare, de masti, combinezoane in Romarm, ca sa ramana in productia strategica a Romaniei", a afirmat ministrul, la Digi 24.El a atras atentia asupra faptului ca, atat Romania, cat si intreaga Europa, sunt dependente de importurile din China si a subliniat ca, dupa ce va trece aceasta criza sanitara provocata de coronavirus, economia romaneasca va fi repornita si va trebui complet regandita, astfel incat sa fie produse pe plan intern materialele esentiale."Nu numai Romania, ci si intreaga Europa este dependenta de importurile din China. Uitati-va la materialele sanitare, la masti, la kiturile de testare, inclusiv la aparatele de testare! Practic, Europa a abandonat aceasta zona si a incurajat productia - e adevarat, ieftina, in China. Numai ca aceasta criza ne-a aratat cat de dependenti suntem si cum o epidemie izbucnita intr-un focar in China poate sa puna in pericol intreaga economie mondiala si, evident, si economia europeana. De aceea am facut apel la luciditate si un apel ca sa ne trezim in al 12-lea ceas si sa incepem in Romania productia de materiale esentiale, pentru ca vom trece - eu sunt optimist si sunt convins ca vom trece peste aceasta criza si economia Romaniei va fi repornita, dar ea va trebui complet regandita si sa incepem sa producem materialele esentiale in Romania", a mentionat el.In acest context, ministrul a facut referire la programul de micro-industrializare, care a fost modificat si orientat catre productia de materiale sanitare."Am anuntat ca ii vom da drumul astazi. M-am uitat pe proceduri tocmai inainte de a semna ordinul. Vreau sa mai modific ceva. Vreau sa ma asigur ca acele companii care vor primi acel grant - ca este vorba de un grant de 200.000 de lei - si avem la dispozitie practic bani pentru 325 de companii. Avem 65 de milioane de lei, pentru vreo 325 de companii. Vreau sa ma asigur ca isi va atinge aceasta tinta, iar companiile vor face acele activitati pe care si le vor asuma, ca vor produce masti, ca vor produce biocide, ca vor produce material de ingrijire, ca vor face combinezoane. Vreau sa ma asigur ca acest lucru se va intampla pentru ca imi doresc ca Romania sa porneasca aceasta productie de materiale esentiale si impreuna cu ministrul de Finante vom suplimenta fondurile pentru toate companiile care doresc sa faca acest lucru. De asemenea, ma astept ca acea companie, pana la sfarsitul saptamanii, pe care am anuntat ca vrem sa o sprijinim - repet nu ii voi da numele - sa inceapa acea productie de masti si sa ajungem sa producem 3,5 milioane ca prima companie de masti intr-o luna pentru Romania", a explicat seful de la Economie.Acesta a precizat ca grantul presupune bani care nu vor mai trebui returnati.Companiile vor putea primi granturi de pana la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat si orientat catre productia de materiale sanitare, a declarat duminica Virgil Popescu.El a precizat, atunci, ca acest program ar putea fi lansat in cursul acestei saptamani.