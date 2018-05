RTB House inaugureaza AI Marketing Lab - noua divizie adresata publisherilor si advertiserilor

Aceasta va cerceta si va dezvolta solutii de marketing de ultima generatie atat pentru publisheri, cat si pentru advertiseri. Bugetul pentru primul an de activitate al AI Marketing Lab este de cinci milioane de dolari.Dupa implementarea cu succes a algoritmilor de deep learning in toate procesele de optimizare ale campaniilor sale, RTB House continua provocarile la inovatie in industria de publicitate prin deschiderea AI Marketing Lab, o unitate interna care va desfasura activitati de cercetare si dezvoltare in marketing, separat de departamentul principal."Ne-am concentrat foarte mult pe imbunatatirea sistemului de retargetare personalizata. In 2017 am realizat unul dintre cele mai mari obiective - introducerea tehnologiei deep learning in 100% din elementele esentiale ale mecanismului nostru de evaluare.Acesta a fost un progres imens nu numai pentru noi, ci si pentru industria de marketing digital in ansamblu. Acum ne uitam spre viitor si ne extindem cunostintele, tehnologia si resursele in noi domenii pentru a dezvolta o alta solutie ce poate avea impact in piata.Unul dintre cele mai promitatoare domenii este reprezentat de imbunatatirea eficientei obtinerii de trafic pentru advertiseri", spune Robert Dyczkowski, CEO al RTB House, care va conduce etapa initiala a proiectului.RTB House este listata printre primele 10 companii cu cea mai rapida crestere din domeniul tehnologiei din Europa, conform listei Financial Times 1000.Este una dintre putinele companii din lume care au reusit sa dezvolte si sa implementeze propria tehnologie pentru achizitionarea de reclame pe modelul RTB, o solutie care permite cumparatorilor sa participe la licitatii in timp real in spatiul publicitar.Compania opereaza in intreaga lume si desfasoara campanii pentru branduri globale in aproape 70 de piete din Europa, America de Nord, America Latina, Asia si Pacific, Orientul Mijlociu si Africa.Despre RTB HouseRTB House este una dintre putinele companii din lume care au dezvoltat si implementat tehnologii proprii pentru achizitia de reclame dupa modelul RTB (real-time bidding sau "licitare in timp real", in romana), o solutie care permite cumparatorilor sa participe in timp real la licitarea spatiului publicitar. RTB House ajuta companiile sa-si multiplice vanzarile pentru a-si atinge obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.