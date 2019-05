Santierul Mangalia, cel mai mare din Europa, isi reincepe activitatea. Prima comanda: Petroliere si vase de lux pentru croaziere

Potrivit unui comunicat al ME, la doar sase luni de cand santierul Damen Shipyards Mangalia beneficiaza de reteaua internationala de vanzari Damen, au fost atrase noi contracte majore care vor permite santierului sa functioneze la capacitate maxima inca din aceasta vara.Noile contracte sunt axate pe toate cele trei sectoare de activitate ale santierului din Mangalia: nave de croaziera, nave destinate transportului de pasageri si nave offshore."Putem spune ca, prin aceste contracte Santierul Naval Damen Mangalia isi reincepe activitatea si incepe sa produca nave de mari dimensiuni in cel mai mare santier naval din Europa. Economia Romaniei are de castigat, pentru ca sunt produse cu valoare adaugata mare. In plus, sunt create locuri de munca, oportunitati si perspective pentru viitorii investitori si furnizori Este o noua etapa in constructia navala din Romania, care permite continuarea unei lungi traditii a constructiilor navale in Marea Neagra", a declarat ministrul Economiei, Niculae Badalau.Unul dintre noile proiecte ce va fi realizat la Santierul Naval Mangalia este o nava de croaziera - un mega-iaht de 155 de metri pentru calatorii de lux in intreaga lume. Contractul a fost semnat cu SeaDream Yacht Club din Norvegia, marcand astfel intrarea grupului Damen pe piata vaselor de croaziera. Iahtul va fi construit in intregime la Santierul Naval Damen Mangalia.Tot la santierul din Mangalia, muncitorii romani vor construi vase de transport si o nava complexa pentru exploatatii offshore, cu o capacitate de incarcare de peste 10.000 de tone (10.000 TDW)."Potentialul santierului Mangalia este imens si reprezinta baza ca Damen sa-si realizeze ambitiile pe termen lung de a construi nave mari, complexe, in special pentru sectorul de croaziera, de nave de transport pasageri si offshore-energetic. Santierul ofera oportunitati nu doar pentru grupul Damen, ci si pentru personalul din constructii navale si pentru industria maritima romaneasca in ansamblu", a declarat Chris Groninger, managing director al Santierului Naval Damen Mangalia.Pentru segmentul offshore, fabricarea va include structuri offshore, sabloane de submarine si diverse conducte sau plutitoare pentru morile de vant de pe mare, precum si pentru pietele de acvacultura. In plus, se tine seama de o gama larga de nave offshore, inclusiv navele de inspectie si de instalare a turbinelor, platforme de ridicare, FPSO, nave de dezvoltare a campului si nave specializate de adancime care acopera, atat sectoarele regenerabile, cat si cele neregenerabile din intreaga lume.Odata cu preluarea managementului santierului, Damen s-a angajat intr-un parteneriat strategic pe termen lung cu Ministerul Economiei. Santierul Naval Mangalia beneficiaza de capacitatea comerciala la nivel mondial si expertiza in domeniul constructiilor si reparatiilor navale ale Grupului Damen, pentru a dezvolta continuu portofoliul de comenzi primite de santier, pentru atragerea de forta de munca si pentru a face toate investitiile necesare.Cand grupul Damen a preluat conducerea operationala, la santierul din Mangalia erau 1.700 de angajati. Acest numar a crescut in mod constant si este de asteptat sa se ajunga la aproximativ 2.500 de angajati pana la sfarsitul anului. Pe langa cresterea directa a fortei de munca, activitatile santierului au un efect pozitiv asupra activitatilor furnizorilor acestuia, stimuland astfel numeroase oportunitati indirecte de angajare. Pentru a contribui la realizarea oportunitatilor sporite de angajare pe care le prezinta, Santierul Damen Mangalia isi extinde cooperarea cu scolile profesionale, nu numai in Mangalia, ci si pe intreg teritoriul Romaniei. Pentru a sustine aceasta noua generatie de constructori de nave, Santierul Naval Mangalia ofera cursuri de formare la fata locului si locuri de cazare pentru participanti. Damen Mangalia se angajeaza sa ofere un loc de munca sigur si stabil pentru viitorii angajati ai santierului cu oportunitati pe termen lung si cu o viziune indreptata spre viitor.Inainte de a prelua conducerea operationala a Santierului Naval Damen Mangalia, Grupul Damen a avut deja o experienta de succes in Romania. Grupul Damen a achizitionat in anul 1999 Santierul Naval Galati. De la deschiderea portilor sale, in 1893, acest santier a livrat peste 1.300 de nave, 400 dintre acestea fiind construite de la preluarea santierului de catre Grupul Damen. Aceste nave reprezinta o gama larga si adesea complexa de nave din portofoliul Damen. Santierul continua sa livreze 20 de nave in fiecare an si asigura angajarea directa a aproximativ 2.500 de angajati, precum si angajarea suplimentara unui numar de circa 1.500 de angajati ai subcontractantilor.