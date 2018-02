Se anunta deja un an prost pentru firmele din Romania: Pana si afacerile din IT asteapta scaderi uriase in 2018

Majoritatea managerilor de top din companii spun ca marirea salariului minim pe economie afecteaza profitabilitatea, iar increderea ca 2018 va fi mai favorabil decat 2017 este la cote extrem de scazute.Aceasta pare sa fie perceptia celor 475 de decidenti ai companiilor din Romania care au raspuns intrebarilor din chestionarul studiuluirealizat de compania de consultanta Valoria Tinand cont de indicatori precum cifra de afaceri, profit, investitii sau cresterea salariilor si numarului de angajati va prezentam rezultatele evidentiate de acest studiu pentru urmatoarele industrii: agricultura si alimentatie, constructii si imobiliare, comert en gros si en detail, industria de IT, productie industriala si servicii profesionale.Industria constructiilor scade de la 33% la 24% pe palierul de evolutie a cifrei de afaceri de +5%-+10% si de la 33% la 22% pe cel de +10%-+20%, comparativ cu anul 2017.In 2018 doar 16% dintre companiile din agricultura spun ca vor creste cifra de afaceri cu +1%-+5% comparativ cu 40% anul trecut si doar 22% spun ca vor creste cifra de afaceri cu +5%-+10% fata de 40% in 2017. In productia industriala 17% dintre companii spun ca se asteapta la cresteri de+1%-+5%, iar 20% de+10%-+20%.Industria de IT inregistreaza cea mai mare scadere din cele sase industrii, deoarece 24% dintre companii se asteapta la evolutii negative ale cifrei de afaceri.In comert 39% dintre companii fata de 43% anterior estimeaza cresteri de +10%-+30% ale vanzarilor, iar in industria serviciilor profesionale doar 26% dintre companii fata de 54%in 2017 vad cresteri de +10%-+30%.Chiar daca in crestere, profitul firmelor de constructii sufera o corectie importanta pe intervalele +5%-+10% (38% in 2018 vs. 50% in 2017) si +10%-+20% (3% vs. 33%), in timp ce agricultura isi muta cresterea din palierul +1%-+5% (19% vs. 60%) pe palierele superioare de +20%-+30% (18% vs. 0%).Profitul companiilor din productie industriala se mentine, cu mici variatii, asemanator cu asteptarile de anul trecut, dar cu o tendinta usor descrescatoare.Industria de IT este neomogena in ceea ce priveste evolutia profitului in 2018, cu doar 66% dintre companii fata de 89% in anul anterior estimand cresteri ale profitului in acest an.In acelasi timp, 10% mai putine companii din comert spun ca vor avea cresteri ale profituluiin intervalul +1%-5%, dar 22% in 2018 fata de 8% in anul anterior se asteapta la cresteri de+10%-20%.In industria serviciilor doar 10% dintre companii fata de 30% anterior spun ca vor avea un profit mai mare cu +20%-+30% in 2018.Companiile din comert mentin nivelul investitiilor la acelasi nivel ca anul trecutApetitul pentru investii al companiilor din constructii scade semnificativ; doar 5% fata de 49% cu un an inainte spun ca vor avea investitii mai mari cu+20%-+30%. Cu 19% dintre companii fata de 2% in anul anterior decise sa creasca investitiile cu +20%-+30%, companiile din agricultura par mai increzatoare in 2018.Companiile din productie industriala muta cresterea din palierul+5%-20% (52% in 2017 vs. 39% in 2018) in cel superior, deoarece cu 20% mai multe companii estimeaza cresteri de +20%-+30% in 2018.Investitiile companiilor din zona de IT par sa se comaseze in zona mediana de crestere +1%-+10% (57% dintre companii) si scad de la 56% la 1% dintre companii in intervalul +10%-20%. Companiile din comert mentin investitiile aproximativ la acelasi nivel ca in 2017 (74% vs. 77% prevad cresteri).Investitiile companiilor in servicii profesionale scad in intervalul +5%-+20% de la 52% in 2017 la 31% in 2018.Pentru majoritatea companiilor din constructii numarul de angajati scade pe toate intervalele cu exceptia intervalului +10%-+20% unde 8% dintre companiile respondente, fata de 0% in anul anterior, se asteapta ca numarul angajatilor sa creasca.In agricultura 32% dintre companii, fata de 12% in 2017,se astepta ca numarul de angajati sa ramana acelasi, dar 41% fata de 80% estimeaza cresteri de +1%-+10%. In productie industriala cu 17% mai multe companii vad o crestere a numarului de angajati in intervalul +5%-+30%.In industria de IT doar 52% dintre companii fata de 89% in 2017 spun ca vor creste numarul de angajati. In comert, pentru 35% dintre companii,numarul de angajati va creste cu+1%-+5% si cu 14% mai putine companii vad cresteri pe intervalul +10%-+20%.In acest an 12% dintre companiile de servicii profesionale spun ca vor inregistra o reducere a numarului de angajati fata de 0% in anul anterior.Cresterea salariului minim brut pe economie are ca efect o crestere a salariilor pentru 73% dintre companiile de constructii, pentru 84% dintre companiile din agricultura, pentru 88% dintre companiile din productie industriala, pentru 90% dintre companiile din industria IT, pentru 87% dintre companiile din comert si pentru 76% dintre companiile din servicii.Consecinta declarata a acestei masuri pentru majoritatea companiilor din toate aceste sase industrii este scaderea profitabilitatii.Anul 2018 se anunta paradoxal: crestere economica previzionata si recesiune de moral. Profituri importante estimate cuplate cu un deficit de incredere in viitor. Pentru companiile din Romania, 2018 va fi mai nefavorabil decat 2017. Din acest ultim punct de vedere, tinand cont de nota scazuta la incredere (4.4) pe care companiile o dau anului 2018, se pare ca cineva este responsabil pentru aceasta situatie de corijenta. Oare cine?