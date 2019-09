Situatie dramatica in sistemul de termoficare: 1,3 miliarde litri/luna, pierderile de apa din reteaua RADET in sezonul de iarna

pana in anul 2017 se livra apa de adaos doar din centralele aflate in functiune pentru producerea de energie termica. In prezent, RADET solicita frecvent livrarea din toate centralele ELCEN;

ELCEN consuma resurse uriase pentru a efectua intretinerea si reparatiile conform planului, intrucat cresterea exploziva a pierderilor de apa de adaos a obligat ELCEN sa livreze apa de adaos din trei centrale;

cresterea debitului de apa de adaos a impus mentinerea presiunilor pe conductele de retur la limita de avarie;

valorile presiunilor pe conductele de tur in sezonul de iarna au scazut progresiv de la valori de 8-9 bari la 3-3,5 bari, in conditiile in care minimul tehnologic este de 3 bari, iar debitul de apa de adaos a crescut progresiv de la valori de 1100 t/h la 2000 t/h;

pierderile de apa conduc la cresterea valorilor duritatii totale (continutul de ioni de calciu si magneziu) la 0,2 - 0,7 mval/l fata de maximul de 0,1mval/l, valoare reglementata prin prescriptiile energetice in vigoare;

un debit marit de apa de adaos inseamna consum suplimentar de reactivi chimici utilizati pentru tratarea apei;

functionarea pe termen lung cu actualele debite de apa de adaos precum si cu valori depasite ale duritatii are efecte negative asupra instalatiilor de producere de energie termica: cazane de apa fierbinte, schimbatoare de caldura (boilere) din centralele ELCEN (coroziuni, depuneri dure pe suprafetele de schimb de caldura).

reactia intarziata de interventie a RADET la avarii si un timp mai mare pentru izolarea zonelor cu avarii afecteaza instalatiile ELCEN, obligate sa functioneze in regimuri anormale

In prezent, din cauza starii tehnice deplorabile in care se afla tevile din sistemul de termoficare, ELCEN este obligata sa livreze apa de adaos - care sa suplineasca pierderile de apa inregistrate - laValorile maxime ale cantitatilor de apa de adaos livrate in sistem de ELCEN, in locul apei care se scurge in pamant, ajung iarna la 2.600 tone/h si la 1.600 tone/h in perioada de vara.Pentru a intelege situatia dramatica in care se afla sistemul de termoficare, compania prezinta o lista cu doar cateva dintre probleme tehnice grave cu care se confrunta ELCEN, "ca urmare a manierei defectuoase cu care PMB si RADET inteleg sa-si indeplineasca atributiile":"Primarul Capitalei si echipa de conducere au patentat o metoda extrem de eficienta de a incalzi orasul iarna: nu platesc agentul termic care ajunge in calorifere, nu modernizeaza infrastructura, se uita la apa care se scurge in pamant si apoi solicita ELCEN sa acopere si acele pierderi. Bineinteles, tot pe gratis. In 2019, acestea sunt metodele de mangement al unei capitale dintr-o tara a Uniunii Europene.Cu ce bani isi plateste ELCEN furnizorii ca sa poata produce apa calda pe care o livreaza pe gratis? Ce se intampla daca acei furnizori sisteaza livrarea materiilor prime sau daca salariatii intra in greva ca nu-si mai primesc salariile?Din pacate nu avem cui sa adresam aceste intrebari. Nu exista interes, nu exista dialog si nu exista nici cea mai mica dorinta de a rezolva problema termoficarii. Noi, in afara de a trage constant aceste semnale de alarma, de a informa presa si opinia publica, nu mai avem ce sa facem.Fiecare zi care trece inseamna inca un pas catre catastrofa. Si, va asigur ca acea zi va veni, daca cei de la Primarie nu fac nimic. Pana atunci noi vom depune toate eforturile pentru a intarzia acel moment. De evitat, nu-l vom putea evita singuri", a declarat Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant.