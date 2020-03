Studiu: 39% din companii isi bazeaza cresterea pe lansarea de noi produse in 2020

La intrebarea "cum credeti ca va fi anul 2020 pentru afaceri comparativ cu anul 2019?", scorul total al raspunsurilor exprimate pe o scala de la "1-total nefavorabil" la "10-total favorabil", atinge 5,95 in 2020, fata de 3,90 in 2019 si 4,40 in 2018."Comparativ cu editia de la inceputul anului 2019, cercetarea Evolutia afacerilor in 2020 arata un reviriment al sentimentului de business in Romania. Rezultatele cercetarii indica optimismul companiilor privind evolutia pozitiva a cifrei de afaceri, profitului si investitiilor.De asemenea respondentii spun ca anul 2020 va fi mai favorabil pentru afaceri comparativ cu anul 2019. Putem pune receptarea pozitiva pe seama schimbarii de ton in abordarea masurilor economice, precum si pe asigurarile cu privire la stabilitatea fiscala", spune Constantin Magdalina, Expert Tendinte si Tehnologii Emergente, co-autor al cercetarii.Fata de prognozele de la inceputul anului 2018 si 2019, perspectiva de crestere a companiilor este mai optimista in 2020. Vedem o crestere de 2pp (puncte procentuale) a companiilor care se asteapta la cifre de afaceri mai mari cu 5%-10% si de 9pp a celor care prognozeaza o cifra de afaceri mai mare cu 10%-20% in acest an. La nivel de industrii, o crestere a cifrei de afaceri cu 10%-20% este previzionata de 47% dintre firmele din industria de energie si utilitati, 45% dintre firmele de servicii profesionale, 36% dintre firmele de IT si de 33% dintre firmele din telecomunicatii.Previziunile privind evolutia profitului de la inceputul anului 2020 se aliniaza tendintei privind cifra de afaceri, fiind mai optimiste. Desi 25% dintre companii, fata de 31% in anul anterior, se asteapta ca profitul lor sa creasca cu 1%-5% in acest an, vedem o crestere semnificativa pe palierul 10%-20% de la 14% in 2019 la 25% in 2020.De asemenea se mentine aproximativ acelasi procent al companiilor care spun ca profitul lor va creste cu peste 20% in 2020 fata de anul 2019, cu o usoara scadere pe palierul de peste 30%, de la 6% in 2019 la 4% in 2020. La nivel de industrii, in acest an, o crestere a profitului de 10%-20% este prognozata de 40% dintre firmele din agricultura si alimentatie, 38% din industria farmaceutica si de sanatate, 35% din comert si 21% din media si publicitate.Daca in 2019, 23% dintre companii spuneau ca nu vor creste investitiile, in 2020 doar 11% mai spun acest lucru. Observam, de asemenea, ca in acest an 24% dintre firme vor sa isi creasca investitiile cu 5%-10%, fata de 17% in 2019.In timp ce palierul 10%-20% ramane neschimbat la 16% in prognozele din ultimii trei ani, 20% dintre companii spun ca vor creste investitiile cu 20%-30% si peste 30% in acest an, comparativ cu 11% in anul 2019 si 15% in 2018.La nivel de industrii, cele mai multe firme din agricultura si alimentatie (40%), tehnologia informatiei (27%) si utilitati si energie (17%), spun ca vor creste investitiile cu peste 30% in acest an.In 2020, 25% dintre companiile romanesti nu se asteapta la nici o crestere a numarului de angajati, fata de 26% in anul 2019 si 24% in 2018. Palierele preponderente de crestere sunt 5%-10% si 10%-20%.La acest imceptut de an 19% dintre companii, fata de 14% in 2019 si 17% in 2018, spun ca se asteapta ca personalul lor sa creasca intre 5%-10%, iar 12% dintre companii, fata de 10% in 2019 si 8% in 2018, se asteapta ca numarul lor de angajati sa creasca intre 10% si 20%.Totodata observam ca 23% dintre firmele de constructii si imobiliare, 34% din tehnologia informatiei, 32% din agricultura si alimentatie, 29% din telecomunicatii si 37% dintre companiile din industria famaceutica si sanatate estimeaza cresteri ale numarului angajatilor de 5%-10% in 2020.