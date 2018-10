Team HOSPICE a strans la Maratonul Bucuresti 400.000 de lei pentru copii cu boli incurabile

Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie.

In total, cu ajutorul sponsorilor, partenerilor, donatorilor si al alergatorilor,in cadrul evenimentului sportiv.Peste 70.0000 de lei din suma totala reprezinta fonduri stranse prin intermediul conturilor create de membrii Team HOSPICE pe paginile lor de galantom si donatii individuale.Cu aceasta suma, HOSPICE poate asigura gratuit pentru pacientii adulti si copii care sufera de boli incurabilein unitatile cu paturi ale organizatiei,siSub sloganul, alergatorii TeamHOSPICE au participat la cursa populara de 3km, la cea individuala de 10 km sau la stafeta, la semimaratonul de 21 km sau la maratonul de 42 km.Si pentru ca niciodata nu e prea devreme sa le aratam celor mici cat de important e sa ne implicam si sa ajutam atunci cand e nevoie, la start au fost copii si chiar bebelusi in tricoulPentru ca pacientii sunt cei care stiu cel mai bine realitatea unui diagnostic greu si nevoia de ingrijire paliativa, dar si pentru a da un exemplu si pentru a le multumi celor care ii sprijina, mai multi copii si adulti beneficiari ai serviciilor HOSPICE au participat la cursa populara.Sase copii in scaun rulant, pacienti HOSPICE, au fost prezenti la start, pentru a demonstra ca nicio linie de finish nu e imposibil de trecut, atunci cand ai preteni aproape.De asemenea, din #TeamHOSPICE au facut parte si 35 de paciente HOSPICE - femei curajoase care au privit boala direct in fata, i-au transmis ca nu le defineste un diagnostic oncologic si au continuat sa lupte (le puteti citi scrisorile-manifest pe hospice.ro/eroinele ).Intr-o declaratie puternica de perseverenta, cele 35 de #Eroine au transformat cursa populara intr-un mars al demnitatii si al sperantei. Pacientele noastre au fost antrenate si motivate de Ciprian Marica, alaturi de care au participat la cursa de 3 km.Zeci de voluntari si prieteni ai HOSPICE au fost gazdele alergatorilor, atat la cortul HOSPICE, cat si la punctul de hidratare. Convinsi de faptul ca fiecare copil si adult are dreptul sa fie optimist si fiecare picatura de tratament paliativ poate schimba putin din destinul cuiva incercat de o boala incurabila, numeroase personalitati din viata publica au fost alaturi de #TeamHOSPICE, pe traseu sau la cortul din Piata Constitutiei: Ciprian Marica, BRomania, Doru Todorut, Gianina Corondan, Oana Botezatu, Radu F. Constantinescu, Mihai Radulescu, Alex Dona.Si in acest an, mai multe companii si-au creat propriile echipe de alergatori in Team HOSPICE. Si pentru ca pacientii HOSPICE ne incarca cu energie in fiecare zi, la linia de start au fost prezenti si angajati ai HOSPICE, precum si directorul executiv al HOSPICE Casa Sperantei, Mirela Nemtanu."Ne bucuram sa vedem cum intreaga comunitate TeamHOSPICE creste de la editie la editie. Pentru noi, maratonul a inseamnat mai mult decat o competitie de alergare, a insemnat o dovada de solidaritate si implicare. In Team HOSPICE au fost sute de participanti, de toate varstele, din domenii variate, din orase mai mici sau mai mari, persoane publice sau companii, toti cu dorinta comuna de a alerga pentru a fi alaturi de cei care au cel mai mult nevoie de sprijinul nostru, copiii si adultii afectati de o boala incurabila. Le multumesc din inima tuturor celor care au alergat, au donat, au sustinut Team HOSPICE si cauza ingrijirii paliative. Generozitatea lor se traduce in ingrijire paliativa gratuita pentru copiii si adultii care infrunta un diagnostic incurabil", a declaratMirela Nemtanu a participat la cursa de stafeta alaturi de, campioana olimpica la canotaj si directoarea Maratonului International Bucuresti.Pentru imagini de la eveniment, testimoniale ale alergatorilor sau sustinatorilor Team HOSPICE, incurajari si povesti ale adultilor si copiilor aflati in ingrijirea HOSPICE Casa Sperantei, ne puteti urmari pe conturile noastre de Facebook si Instagram Fondurile stranse in cadrul evenimentului si cele adunate de alergatorii din Team HOSPICE pe platforma galantom.ro sunt dedicate asigurarii de servicii gratuite copiilor si adultilor care infrunta o boala incurabila.Datorita celor care cred in cauza HOSPICE, ingrijirea paliativa va juca un rol important atat in vietile celor cu o astfel de afectiune, cat si in ale celor care le sunt alaturi.HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania. HOSPICE este cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate de acest tip.Organizatia are doua centre cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, si echipe mobile in Fagaras si Zarnesti, pentru ingrijirea persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. De asemenea, HOSPICE a deschis in 2018 un centru socio-medical la Adunatii Copaceni, destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile sau limitatoare de viata.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere. In cei 26 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 26.000 de copii si adulti cu boli incurabile.HOSPICE Casa Sperantei dezvolta ingrijirea paliativa la nivel national si international prin informare, prin programe educationale dedicate profesionistilor, pacientilor si comunitatii si prin imbunatatirea legislatiei in materie.Pentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram, iar pe YouTube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.