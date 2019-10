Tehnologia viitorului intra in Romania: Robotul SAM va inrola abonatii Medicover

Robotul SAM (Subscriptions Assistant Manager), creat pe baza tehnologiei RPA dezvoltata de unicornul UiPath, poate sa inroleze noii abonati, sa modifice beneficiile existente intr-un plan de abonament, sa adauge dependenti (copii sau rude) la planul de beneficii al abonatului sau sa termine contracte."Cautam sa includem inovatii tehnologice in fluxul operational, ca parte a strategiei noastre de tehnologizare pentru a imbunatati continuu experienta pacientului. Robotul SAM raspunde unei nevoi in crestere de inrolare a noilor abonati si de actualizare a contractelor existente. Automatizarea va reduce semnificativ timpul de procesare, asigurand si calitatea inregistrarilor, cu zero erori. In plus, colegii care se ocupau de implementarea manuala a acestor procese, vor fi acum implicati in actiuni mai putin repetitive, care aduc beneficii directe clientilor", declara Delia Iliasa, Director National al Clinicilor Medicover si Director Comercial, Medicover Romania.Pentru un abonat Medicover, beneficiile sunt legate de faptul ca poate accesa serviciile medicale cvasi-instant dupa semnarea contractului, iar pentru orice abonat care devine pacient Medicover, adica are nevoie de un consult sau investigatii, planul de beneficii aferent se consulta rapid si este ghidat imediat catre cea mai buna solutie."Crearea lui SAM a durat o luna, iar testarea inca o luna, pentru ca au existat mai multe exceptii pe care robotul a trebuit sa le trateze separat, fapt ce a crescut semnificativ complexitatea procesului. Principalele provocari au fost legate de interactiunea robotului UiPath cu aplicatia existenta de management al abonatilor. Pe baza unei chei unice, robotul identifica o persoana, aplica modificari si update-uri in contractele aferente, intocmai ca un operator uman", explica Bogdan Florea, fondator Connections si Vicepresedinte ANIS.Connections este 'trusted UiPath implementation partner' si a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizata in industrii variate, de la companii din zona FMCG si banking pana la firme de contabilitate, companii de BPO, companii de servicii medicale si analize medicale de laborator. Procesele automatizate au vizat departamente din zona financiar-contabila si din zona operationala cu activitati legate de raportari lunare, managementul concediilor, introducerea de facturi in softuri de contabilitate, dar si procese de back-office din industria bancara.Connections este lider pe piata de digital transformation din Romania, avand 300 de angajati, birouri in Bulgaria, Serbia si planuri de extindere la nivel global. Compania este specializata in Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management si Software Development On Demand. Clientii Connections sunt companii globale si companii medii romanesti din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom si Retail. Incepand cu luna iulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adoptie la nivel mondial, alaturi de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizata in industrii cheie. Totodata Connections a investit peste 200.000 euro in dezvoltarea unei platforme fintech de open banking menita sa integreze API-urile puse la dispozitie de bancile din Romania, odata cu aplicarea directivei Revised Payment Service Directive (PSD2), care obliga bancile sa dea acces la informatii privind conturile bancare de plati accesibile online, unor terte parti care isi pot dezvolta servicii de informatii, plati si alte servicii financiare catre clientii bancilor. Connections a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 5,5 mil euro.