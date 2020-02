Transilvania Trek, prima companie de management hotelier din Romania, se lanseaza astazi la nivel national

Pentru 2020, Transilvania Trek are in plan preluarea gestionarii unui nou proiect hotelier in Cluj, aflat in stadiu de constructie, precum si semnarea a cel putin doua contracte de management pana la finalul anului.Transilvania Trek introduce pe piata autohtona conceptul de management hotelier pentru proprietari si investitori.Astfel, compania acopera toate directiile de afaceri ale unui hotel, de la stabilirea si implementarea strategiei comerciale, la planul de mentenanta a cladirii si facilitatilor si managementul financiar.Prin semnarea unui contract de management, proprietarul hotelului mandateaza compania sa gestioneze activitatea din cadrul hotelului si sa-si asume raspunderea asupra rezultatelor comerciale si asupra normelor legale de functionare a proprietatii.De cealalta parte, proprietarul este informat in mod regulat despre strategia de dezvoltare si rezultatele inregistrate de hotelul aflat in administrare.Potrivit companiei, un contract de management se incheie pentru o perioada de minimum zece ani, cu doua optiuni de extindere de cate cinci ani fiecare. Fiind un angajament pe termen lung, acesta permite exploatarea optima a resurselor imobiliare si stabilirea unor relatii durabile si eficiente cu toti stakeholderii implicati intr-o afacere din domeniul ospitalitatii. Contractul de management poate fi semnat atat la inceputul investitiei, chiar din momentul proiectarii, sau din timpul functionarii hotelului.In ceea ce priveste principalele criterii de selectie a hotelurilor pentru a intra in portofoliul Transilvania Trek, compania analizeaza in primul rand destinatia in care se afla acestea, fiind necesar un potential de cerere pe tot parcursul anului, apoi pozitionarea in cadrul destinatiei si existenta unui minimum de 40-50 de camere in cadrul fiecarei unitati de cazare., a declarat Andreea Balaj, General Manager Transilvania Trek.Andreea Balaj este General Manager al companiei si are peste 15 ani experienta in domeniul hotelier, atat in Romania, cat si la nivel international, fiind absolventa a London Business School si a scolii hoteliere de la Lausanne.Andreea conduce o echipa de opt persoane care aduna impreuna peste 50 de ani de experienta in acest domeniu, atat in lanturi internationale, cat si in hoteluri independente, si care ofera o perspectiva noua asupra maximizarii afacerilor din domeniul hotelier.Potrivit reprezentantilor Transilvania Trek, in acest moment, industria hoteliera din Romania prezinta o serie de oportunitati pentru investitori, avand in vedere costul redus de imprumut al capitalului necesar, scaderea nivelului de risc perceput pentru investitii in Romania si realizarea unui randament relativ ridicat comparativ cu restul Europei. Pe de alta parte, analizele companiei releva faptul ca cele mai mari impedimente pe plan local sunt lipsa infrastructurii care afecteaza atat turismul de afaceri, cat si turismul de agrement, presiunea pe forta de munca si lipsa scolilor profesionale din domeniu.Transilvania Trek este prima companie de management hotelier din Romania. Compania aduce nou pe piata autohtona conceptul de management hotelier pentru proprietari si investitori. In prezent, compania detine in portofoliul sau hotelul Double Tree by Hilton - City Plaza din Cluj-Napoca.