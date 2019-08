Tranzactii de finantare intra-grup si aspectele de luat in calcul pentru evitarea unei dispute de preturi de transfer

1. Scopul finantarii intra-grup

2. Realizarea unei analize de credit pentru potentialul debitor parte afiliata

3. Forma contractului incheiat intre parti afiliate pentru sumele imprumutate

4. Elemente esentiale ale contractului de imprumut

5. Rambursarea imprumutului

Unul din riscurile fiscale majore la care sunt expuse companiile care contracteaza imprumuturi de la parti afiliate este reclasificarea de catre autoritatile fiscale a veniturilor si cheltuielilor legate de tranzactiile de finantare intra-grup.Un exemplu practic in acest sens este reclasificarea si retratarea de catre autoritatile fiscale a unei tranzactii de finantare intra-grup ca fiind o contributie la capitalul social.Aceasta reclasificare poate fi realizata, de exemplu, daca debitorul reprezentat de catre o parte afiliata nu ar fi putut obtine suma imprumutata in aceleasi conditii de la un creditor parte independenta.In acest caz, daca autoritatile fiscale reclasifica imprumutul in aport la capitalul social, pentru partea afiliata care a fost finantata, cheltuielile privind dobanda si diferentele de curs valutar aferente vor fi considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.Un alt aspect ce trebuie avut in vedere atunci cand sunt acordate imprumuturi intra-grup este legat de rata de dobanda perceputa. Dobanda trebuie determinata prin referinta la cea practicata de catre parti independente si ajustata in functie de clauzele stipulate in cadrul contractului de imprumut (e.g. perioada de rambursare, datele de scadenta, suma imprumutata).Un caz particular in care riscul de ajustari de preturi de transfer este ridicat este acela in care, in cadrul unui contract de finantare intra-grup, nu este stipulata perceperea unei rate de dobanda pentru suma imprumutata sau rata de dobanda stipulata este de 0%.Astfel, cu ocazia unei inspectii fiscale, daca autoritatile decid ca subiectul contractului este cu adevarat un imprumut, acestea vor stabili o rata de dobanda care ar fi fost practicata intre parti independente si vor proceda la aplicarea de ajustari de preturi de transfer.Stabilirea unei destinatii a sumelor imprumutate de catre debitorul parte afiliata (e.g. pentru a finanta activitati operationale sau de investitii) va sustine caracterul de imprumut al tranzactiei in fata autoritatilor fiscale.Mai mult decat atat, este recomandat ca sumele imprumutate sa fie si folosite in scopul destinatiei declarate.Similar cum ar proceda un creditor independent inainte de a acorda un imprumut, creditorul parte afiliata trebuie sa realizeze propria sa analiza de risc pentru potentialul debitor parte afiliata. Scopul acestei analize este de a determina daca partea afiliata va avea capacitatea de a plati principalul si dobanda la termenele de scandenta.In cazul in care partea afiliata care a solicitat creditul este o companie nou infiintata, creditorul parte afiliata poate realiza o analiza pe baza fluxurilor de trezorerie viitoare dar cu toate acestea suma imprumutata ar trebui sa nu depaseasca valoarea maxima pe care un creditor independent ar fi dispus sa o accorde.Companiile afiliate trebuie sa se asigure ca forma contractuala a documentului ce sta la baza tranzactiei de imprumut indeplineste toate caracteristicile unui contract de imprumut incheiat intre parti independente.In acest sens, partile afiliate trebuie sa sustina caracterul de imprumut al tranzactiei in fata autoritatilor fiscale, inclusiv prin titlul contractului incheiat (i.e. "Contact de imprumut").Caracterul de imprumut al tranzactiei poate fi de asemenea sustinut in fata autoritatilor atunci cand in cadrul acestuia se regasesc elemente precum: suma imprumutata, rata de dobanda si/sau metoda de calcul a acesteia, durata imprumutului si data de scadenta.Includerea in cadrul contractului a unor clauze in care se specifica faptul ca debitorul este obligat sa ramburseze imprumutul si sa plateasca dobanda aferenta iar creditorul are dreptul sa recupereze valoarea imprumutata pot dovedi caracterul de imprumut al tranzactiei.Inainte de a incepe o tranzactie de finantare intra-grup, cele doua parti afiliate vor determina conditiile in care se acorda sumele imprumutate. Aceste conditii trebuie stabilite astfel incat sa fie similare cu cele practicate de catre companii independente implicate in tranzactii de finantare.Rata de dobanda trebuie stabilita astfel incat sa respecte principiul valorii de piata. Astfel, partile afiliate se vor raporta la ratele de dobanda practicate de catre companii independente sau la informatii disponibile in cadrul unor baze de date specializate.In acest scop, pentru a selecta nivelul ratei de dobanda, va trebui luat in considerare faptul ca aceasta trebuie sa tina cont de conditiile de creditare.In plus, creditorul parte afiliata va analiza capacitatea debitorului parte afiliata de a plati principalul si dobanda la termenele scandente.Toate informatiile de mai sus vor fi prezentate in cadrul contractului de imprumut, care va avea rolul de a guverna tranzactia de finantare dintre cele doua parti afiliate.