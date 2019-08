Un brand 100% romanesc a fost nominalizat la European Coffee Awards

5 to go este nominalizat la categoria(Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania, Rusia), alaturi de alte 18 lanturi de cafenele din aceste tari. Nominalizarile sunt facute de pesteraspunzand criteriilor organizatorilor, precum puterea marcii, performanta de business, inovatia, calitatea produselor si serviciilor, designul si atmosfera sau dedicarea in dezvoltarea industriei.Urmatoarea etapa este una de vot deschis, in care experti din domeniu si sustinatori sunt invitati sa aleaga din lista de nominalizari marcile catre care isi indreapta votul."Faptul ca 5 to go este in atentia expertilor industriei cafelei din Europa este o onoare pentru noi. Nominalizarea unuiintr-o competitie de profil de asemenea anvergura este un vot de incredere in primul rand pentru antreprenorii romani, ca pot dezvolta branduri si afaceri care sa concureze cu cele europene. Sper sa primim si mai departe sustinerea celor care cred in noi, pe care ii invitam sa ne voteze aici ", a declaratEvenimentulse afla la cea de-a 12-a editie si va desemna castigatorii pe 12 noiembrie 2019, in cadrul unui eveniment de gala.Organizator este Allegra Insights, una dintre cele mai mari agentii de cercetare din UK.Anul trecut, la categoria Best Coffee Chain - Central/Eastern Europe, podiumul a fost ocupat de Starbucks, Costa Coffee si Tchibo.a luat nastere in 2015, iar in prezent depaseste 120 de locatii si este, dar siRadu Savopol si Lucian Badila sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piata HoReCa din Romania conceptul inovator deSub sloganul "", 5 to go ofera consumatorilor un spatiu cald si prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosita este una cu o aroma intensa, corpolenta, cremoasa, ce se constituie intr-un blend unic, creat special pentru lantul de cafenele 5 to go.Pentru ca cifra 5 reprezinta elementul de structura a brandului, echipa 5 to go ofera clientilor 5 motive principale sa revina in una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea si stilul de viata.