Un brand 100% romanesc a urcat pe podium la The European Coffee Awards

"Nu am cuvinte sa exprim bucuria din acest moment! Suntem coplesiti de acest premiu si onorati ca am primit votul de incredere a peste 1,700 de experti si oameni din industrie. Aceasta recunoastere e o mare satisfactie pentru 5 to go, dar si o imensa provocare, care vine la pachet cu promisiunea de a mentine standardele, de a ramane activi si de a inova in permanenta. Le multumim tuturor celor care ne-au votat, comunitatii 5 to go, francizatilor, partenerilor si clientilor deopotriva, si un mare multumesc intregii echipe 5 to go, pentru ca impreuna am reusit astazi sa castigam acest premiu onorant!", a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.In august 2019, 5 to go a primit cu bucurie vestea nominalizarii, pentru prima oara, la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrala si de Est, impreuna cu alte 18 lanturi de cafenele. Ramasi in top 3 la aceasta categorie, Radu Savopol si Lucian Badila, co-fondatorii 5 to go, s-au aflat zilele acestea in Dubai, la The European Coffee Symposium, iar in cadrul galei de aseara, 12 noiembrie, au reprezentat cu mandrie Romania si au primit argintul, marcand astfel o premiera pentru industria cafelei din Romania.Evenimentul, de mare rezonanta in industria cafelei, se afla la cea de-a 12-a editie si s-a desfasurat anul acesta in Dubai. Puterea marcii, performanta de business, inovatia, calitatea produselor si serviciilor, designul si atmosfera sau dedicarea in dezvoltarea industriei au fost unele dintre criteriile luate in calcul la jurizare. Organizator este Allegra Insights, una dintre cele mai mari agentii de cercetare din UK.5 to go a luat nastere in 2015, iar in prezent este aproape de pragul de 150 de locatii si este cel mai mare lant de cafenele din Europa de Est, dar si cea mai accesata franciza din Romania.Radu Savopol si Lucian Badila sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piata HoReCa din Romania conceptul inovator de pret unic pentru toate produsele comercializate.Sub sloganul "Smile, there's coffee!", 5 to go ofera consumatorilor un spatiu cald si prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosita este una cu o aroma intensa, corpolenta, cremoasa, ce se constituie intr-un amestec unic, creat special pentru lantul de cafenele 5 to go.Pentru ca cifra 5 reprezinta elementul de structura a brandului, echipa 5 to go ofera clientilor 5 motive principale sa revina in una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea si stilul de viata.