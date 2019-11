Valoarea previziuniilor se vede in conditii de criza

In timp ce crizele sunt greu de previzionat, tot mai multi profeti anunta o noua criza globala. Fiecare dintre acesti profeti, "prieteni cu adevarul", spun echipelor guvernamentale si companiilor ce sa faca.Tocmai pentru ca povestea fiecaruia seamana frica anuntand o noua criza economica, e bine sa ne uitam la companii si la capacitatea acestora de a raspunde unui test de stres.Fiecare companie are, sau ar trebui sa aiba, o strategie, un proces de planificare si un set de responsabilitati manageriale. Numai ca momentele de criza scot la iveala un nou mod de operare.Intre obisnuitul mod de operare si modul de operare in conditii de criza, companiile e bine sa gaseasca o zona medie operationala, un mod de actiune pe care companiile sa il acceseaze atunci cand percep o amenintare la nivel macroeconomic, legislativ sau referitor la o schimbare in preferintele consumatorilor.Cu ajutorul mecanismelor decizionale, a transparentei si unei foi de parcurs pentru momente de criza liderii pot gestiona si consolida resursele umane si de capital ale companiei.De cele mai multe ori, in momente de criza, companiile au o abordare defensiva. Optimizeaza costurile, restructureaza personal, reduc investitiile, inchid facilitati de productie.Este foarte posibil ca motivele acestei abordari defensive sa fie tocmai lipsa unui plan de actiune care sa le permita o abordare echilibrata sau chiar pro-activa.Oportunitati sunt si in momente de criza, doar ca cele mai multe dintre actiunile decidentilor nu sunt aliniate cu strategia.Acestia sunt mai preocupati de riscuri si responsabilitatea fata de sustenabilitatea companiei pe termen lung.Motiv pentru care decidentii au o abordare mai conservatoare privind deciziile strategice, cel mai vizibile atunci cand vine vorba de fuziuni si achizitii.Companiile cele mai rezistente in momentele de criza sunt cele care se pregatesc din timp pentru momentele grele pe care o criza le aduce.Printr-un mod specific de actiune, transparenta si un proces decizional aceste firme pot sa raspunda relevant in momente dificile.Multe dintre ele si-au construit scenariile posibile si au estimat cum le-ar putea criza afecta contul de profit si pierdere sau bilantul.Procesul decizional structurat, socotit contraintuitiv pe termen scurt, aduce beneficii exact in momentele dificile.