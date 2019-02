Victoria Rece, Specialist Marketing LAPP Romania: Digitalizare si proximitate sunt cuvintele de ordine in strategia companiei noastre pentru 2019

Care sunt directiile de focus pentru promovarea produselor LAPP in Romania anului 2019?

Website-ul companiei dvs reprezinta nu doar o carte de vizita, ci si o resursa importanta de informatie. Ce tip de informatii gasesc clientii vechi si noi pe site-ul dvs?

Care sunt cele mai accesate sectiuni de pe website-ul LAPP Romania?

Cum pot sa beneficieze clientii interesati de o comanda de facilitatile website-ului LAPP Romania?

De ce le-ati recomanda descarcarea resurselor gratuite din website clientilor LAPP?

Aceste resurse li se adreseaza doar clientilor vechi?

De ce le-ati recomanda descarcarea catalogului LAPP din website clientilor dvs?

Prin ce alte actiuni planuiti sa le veniti in sprijin clientilor dvs. in acest an?

Ce noutati pregatiti la nivel de grup in 2019?

Cum intampina compania dvs. noile procese antrenate de fenomentul Internet of Things?

LAPP este lider mondial in productia de cabluri si accesorii pentru cabluri. Astazi, compania pune la dispozitia clientilor peste 40.000 de produse standard, 8 branduri, 40 de companii, 17 fabrici si peste 3.770 de angajati in intreaga lume - portofoliu complet disponibil pentru proiectul dvs., detaliaza aceste prioritati intr-un interviu acordat Business24.Pentru LAPP nevoile clientului sunt foarte importante, asadar, ne vom concentra toata atentia asupra pre-intampinarii si solutionarii nevoilor si problemelor clientilor nostri, folosind canale de comunicare rapide. In 2019, vom continua de asemenea, sa promovam solutiile si produsele noi, dar si proiecte desfasurate alaturi de clientii din portofoliul nostru ce pot reprezenta un model sau pot fi o sursa de inspiratie pentru proiectele cititorilor.Site-ul este actualizat aproape zilnic, iar vizitatorii pot accesa informatii diverse: articole tehnice, resurse de documentare precum, cataloage si brosuri, newsletter, configuratoare de produse si catalogul online. Site-ul este intuitiv, usor de folosit, iar informatiile complete. In cazul in care au nevoie de ajutor rapid, acestia pot lua legatura cu noi folosind chat-ul. De asemenea, ne pot trimite o comanda folosind formularul de comanda sau formularul de contact.Cele mai accesate sectiuni sunt paginile de catalog, configuratoarele de produse, articolele tehnice si pagina de contact.Toate resursele de documentare LAPP sunt gratuite, iar pentru asistenta personalizata suntem mereu disponibili prin una dintre metodele de contact din website.Recomand materialele LAPP, intrucat acestea contin informatii inedite si de ajutor, indiferent de tipul de aplicatie sau mediul de instalare. Avem brosuri si cataloage pentru diferite industrii: industria feroviara, industria alimentara, automatizari industriale, dar si 6 tipuri de configuratoare de produs, unde vizitatorii pot gasi produsul potrivit rapid si usor.Toate materialele puse la dispozitie de LAPP nu numai ca pot fi accesate de absolut toate tipurile de clienti, dar cu siguranta vor aduce un plus modalitatii de lucru a acestora, principalul beneficiu fiind eficientizarea timpului.Cel mai complex si important instrument de informatie din acest domeniu este catalogul LAPP, care are o valabilitate de 2 ani. Catalogul cuprinde intreaga gama de produse (peste 40.000 de articole standard), avand fisa tehnica pentru fiecare produs in parte si devenind totodata cea mai eficienta sursa de cunostinte. Toti cei interesati de acest catalog il pot primi, gratuit, prin accesarea website-ului LAPP Romania , sectiunea "Servicii" - "Comanda catalog de produse LAPP".Recent, am lansat un proiect interesant numit " WhiteBoard Sessions" - practic o serie de 7 video-uri interesante, unde alaturi de Dan Ciortea, Product Manager LAPP Romania, si Ovidiu Balasa, Project Manager LAPP Romania, abordam subiecte de interes pentru clientii nostri, cum ar fi: ansamblurile de cabluri OLFLEX Connect, ETHERNET industrial, cabluri pentru industria feroviara, eficientizarea resurselor printr-un parteneriat de succes si multe altele. Ii invitam astfel pe cititori sa ne pe urmareasca canalul de Youtube, denumit LAPP ROU, dar si pe Facebook si Linkedin, unde vom posta aceste video-uri.Doua cuvinte caracterizeaza perfect planurile noastre pentru 2019: digitalizare si proximitate. Pe plan local, pregatim o multitudine de surprize dedicate clientilor si vizitatorilor website-ului nostru, printre care campanii, evenimente dar si parteneriate interesante, in timp ce pe plan international lucram la implementarea e-shop-ului, pentru primele comenzi plasate online pe website-ul nostru.LAPP este mereu cu un pas inainte, de aceea, in ultimii ani ne-am concentrat in special pe promovarea unor noi cabluri destinate transferului de date, rezolvand astfel problema transmiterii sigure si rapide a datelor in mediul industrial si diminuarea dimensiunilor cablurilor de date.