Webinar: Rethink Strategy - Continuity, Challenges si Opportunities

Marius Filipas, Antreprenor - Managing Partener, School of Passion; ex CEO Logicom Romania, Lead Your Business Through the actual challenging situation

Daniel Rusen, Director Marketing & Operatiuni, Microsoft Romania, Becoming Digital

Razvan Cristea - Solution Specialist - Modern Workplace Central & Eastern Europe, Microsoft, Leverage technology to stay productive in Remote Work and Business scenarios

Irina Stanica - Manager, KPMG Legal - Recent legal aspects for remote work and business continuity

Invitat special - Marius Persinaru, Antreprenor, business executive & leader remarcabil

In acest sens, in cadrul seminarului vor fi dezbatute mai multe teme legate de modul in care companiile din Romania ar trebui sa actioneze in perioada imediat urmatoare. Vom discuta despre Planuri de Continuitate a Afacerilor luand in considerare principalele actiuni care ar trebui aplicate in companii.", declaraSubiectele prezentate in primul webinar din seria Business Evolution vor fi sustinute de consultati si manageri cu experienta, iar la intrebarile celor care vor fi online, vor raspunde:Pornind initial chiar de la exemplul companiei noastre, serios afectata de actuala instabilitate mai ales economica, am inteles rapid si foarte bine lectia continuitatii afacerii si necesitatea urgenta a accelararii digitalizarii operatiunilor.Astfel, ne-am "reinventat" rapid, ne-am adaptat noilor "reguli" si am "mutat" evenimentele fizice in online.In perioada imediat urmatoare ne vom concentra impreuna cu partenerii nostri pe ajutarea mediului de afaceri din Romania sa depaseasca cu bine actuala criza generata de virusul COVID-19.Credem ca in aceasta perioada focusul nostru principal, al tuturor, trebuie sa fie accelerarea transformarilor care au loc la nivelul companiilor, trecerea rapida catre servicii digitale, iesirea din zona de discomfort si luarea unor decizii rapide care sa deblocheze situatia actuala.Speram ca multi dintre liderii companiilor realizeaza ca lipsa de reactie si atitudinea pasiva sau reactiva, la aceste evenimente grave externe, duce la blocaj economic.Practic refuzand sa actionam si sa gasim solutii la problemele cu care ne confruntam nu facem altceva decat sa intram de buna voie intr-o roata cu miscare extrem de rapida care va produce alte disfunctionalitati si care va duce in final la blocarea altor companii din piata, sau chiar la un blocaj total al economiei.Va asteptam la webinar pentru a afla care sunt pasii principali in dezvoltarea unui plan de continuitate a afacerii, de la existenta unui plan de raspuns, la implementarea unor actiuni concrete, stabilirea unei echipe de management al crizei, luand in considerare toate domeniile de activitate - personal, echipamente, disponibilitatea activelor, back-up si alte alternative, angajamente de afaceri, centru de comanda, contabilitate si liste de contacte in caz de urgenta.In perioada urmatoare, impreuna cu partenerii nostri care isi doresc sa sustina mediul de afaceri cu informatii concrete, practice si utile, vom organiza mai multe astfel de "intalniri' interactive online si speram astfel sa contribuim impreuna cu un pas poate mic, dar sigur util, la reechilibrarea companiilor si oamenilor din aceste companii.Multumim partenerilor Microsoft Romania, KPMG Romania, School of Passion si Kompass Romania, precum si partenerilor media Financial Market, Agerpres, Jurnalul de Afaceri, Asociatia Firmelor Bihorene, Business 24, Ziare.com, Transilvania Business, Manager Express, Spatiul Construit, Bucuresti Business, Prahova Business, Reusita.ro, Cariere Online, Revista CARIERE, Jurnal de Craiova, Ziarul de Iasi si Iasi Fun pentru implicarea in acest proiect.este o companie specializata in furnizarea de solutii pentru comunicare si dezvoltarea afacerilor care incorporeaza un portofoliu de publicatii premium, portal de afacei, evenimente de business online si offline, solutii si instrumente digitale dezvoltate pentru a asigura succesul companiilor din Romania intr-un mediu aflat in schimbare accelerata, transformari organizationale, influentat de technologii disruptive.Deoarece oamenii sunt foarte importanti, Doingbusiness.ro pune la dispozitia managerilor de HR proiecte creative de Wellbeing, Teambuilding & Training.Web: https://businessevolution.ro/; www.doingbusiness.ro; www.ro.kompass.com; www.ceoconference.ro