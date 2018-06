Romania este privita de chinezi ca Silicon Valley a Europei

Oficialul a participat la o intalnire cu oamenii de afaceri romani, organizata de USH Pro Business Center."Provincia pe care o reprezint este foarte industrializata. Putem coopera cu firmele romanesti in sectorul procesarii de alimente, dar si in cel IT, avand in vedere ca, asa cum stim cu totii, Romania este Silicon Valley a Uniunii Europene", a spus reprezentanta provinciei chineze.La randul sau, Costin Lianu, presedintele USH Pro Business Center, a aratat ca firmele din Romania sunt din ce in ce mai interesate de spatiul chinez."Chiar daca nu stiu foarte multe despre aceasta piata, oamenii de business din Romania sunt interesati. Si chinezii sunt foarte interesati sa faca afaceri aici", a afirmat Lianu.Acesta a enumerat care ar putea fi principalele domenii de interes pentru colaborare: energia verde, transporturile, tehnologia.