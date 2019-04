Reactia Uber la protestele COTAR: Multi soferi de taxi deja folosesc aplicatia noastra

"Vrem sa colaboram cu industria de taxi asa cum facem in alte tari. De fapt, multi soferi de taxi deja folosesc aplicatia noastra. Insa nu vom fi niciodata de acord cu patronatele care se opun tehnologiei si dreptului consumatorilor de a alege. Avem incredere ca Guvernul va opta sa nu limiteze serviciile de ridesharing ci sa le reglementeze corect, in interesul a milioane de romani care folosesc si aceste aplicatii si vor sa aiba in continuare mai multe optiuni de transport", au mentionat oficialii Uber Romania intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) protesteaza miercuri in Piata Victoriei fata de intentia autoritatilor de a emite o Ordonanta de Urgenta care, potrivit transportatorilor, ar mentine pirateria in sector.Potrivit COTAR, la protestul care se va desfasura in intervalul orar 6:00-18:00 in Piata Victoriei ar putea participa 5.000 de masini."Cerem Guvernului sa renunte la OUG pentru legalizarea pirateriei in transportul rutier de persoane si nu intelegem de ce un vicepremier ii asigura pe 'pirati' ca le va rezolva problema prin OUG si explica necesitatea legiferarii prin ordonante de urgenta ca necesitate, motivand urgenta prin faptul ca presedintele Romaniei trimite legile Parlamentului inapoi, pentru modificare. Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii si vicepremier, a facut declaratii din care reiese ca s-a ocupat direct de construirea cadrului legislativ pentru mentinerea pe piata a platformelor care fac de mai multi ani transport ilegal, neautorizat si nefiscalizat, iar protestul nostru este impotriva acestor practici care deja sunt la vedere", a declarat Teodor Pesteleu, presedintele COTAR-CNTR- filiala Timis, intr-un comunicat remis marti AGERPRES.Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat luni ca in cel mult doua zile ordonanta de urgenta prin care se interzice pirateria in transportul auto va fi publicata in Monitorul Oficial."Am spus de la bun inceput ca vom reglementa si vom lua masuri pentru interzicerea pirateriei in transportul auto, lucru care s-a intamplat. Estimez ca, daca nu in seara asta, maine - cel tarziu, poimaine - acea ordonanta de urgenta va fi publicata in Monitorul Oficial, pentru ca mai aveam nevoie de avizul Consiliului Legislativ. Am spus foarte clar - si nu ma schimb - ca pregatim sa legiferam si sa reglementam si tot ceea ce inseamna VTS, platforme, Uber, Taxify. Acest lucru se va intampla. Exista un grup de lucru care de doua saptamani se ocupa de acest subiect si din acest grup de lucru fac parte reprezentanti ai Ministerului Transportului, Finantelor, Autoritatii Rutiere Romane, Ministerului Dezvoltarii Regionale. Suntem aproape de final cu o formula pe care, evident, o vom pune in transparenta si vom astepta observatiile tuturor actorilor implicati in acest subiect. Dar, ceea ce mi-am dorit si ne dorim la nivelul Guvernului este sa oferim cadrul concurential echitabil pentru absolut toata lumea si nu sa blocam sau sa favorizam pe cineva", a afirmat el, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria.In ultima luna, transportatorii au organizat mai multe proteste in capitala acuzand pirateria din sector.