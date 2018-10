Transportatorii de persoane si-ar putea inceta activitatea si avertizeaza: 900.000 de romani vor fi afectati!

"Incepand de acum in 48 de ore cheia va fi scoasa din contact. Mai exact, joi, la ora 12:00, cheia este scoasa din contact si cei care au curse nu le vor mai efectua. Cred ca la acest demers se vor ralia toti patronii de firme, nu doar cei care fac si (transport - n. r.) interjudetan si judetean, ci si cei care fac judetean", a afirmat Hagiu, dupa dezbaterea publica organizata de Ministerul Transporturilor pe marginea acestui proiect.Potrivit liderului FORT, in urma acestei decizii a transportatorilor,"Vorbim despre 800.000-900.000 de pasageri zilnic pe cursele interjudetene. Dar cifrele nu mai corespund deloc cu 2013, cand actualul program de transport a intrat in functiune", a precizat el.In opinia presedintelui FORT, acest ordin este "o bomba atomica pentru piata de transport din Romania, pentru ca se produce haos"."Acest ordin trebuie retras, pentru ca altfel el va reprezenta o bomba atomica pentru piata de transport din Romania din simplul motiv ca se produce haos. Adica ceea ce in momentul de fata este ordonat urmeaza sa produca haos. Nu se va mai intelege nimeni cu nimeni, pasagerul nu va sti in ce microbuz sau autobuz sa se urce. Liberalizarea este un proces care trebuie sa aiba la baza o perioada tampon de pregatire a pietei de transport. Nu putem veni in 2018 sa anuntam in 2019 liberalizare pentru ca in inseamna fie ca avem un interes material direct, ca institutii ale statului sau reprezentanti ai lor, fie ca efectiv suntem inconstienti", a afirmat reprezentantul FORT.Augustin Hagiu considera ca acest proiect de ordin "nu este despre liberalizare, ci este un amestec gandit in Ministerul Transporturilor" si va avea doua efecte."Pe de o parte, cumpararea vehiculelor absolut degeaba, pentru ca ele nu vor fi niciodata amortizate, nu vor atinge obiectivele pentru care au fost cumparate si, doi, inrarea pe piata a unora care ar fi putut in 5 ani sau 6 in perioada de valabilitate a programului actual de transport sa acceseze curse care nu sunt interesante pentru unii'', a explicat el.De asemenea, Hagiu sustine ca intrarea in vigoare a ordinului in forma in care este va duce la canibalizarea pietei de transport persoane interjudetean."Piata se va canibaliza si probabil exact cum au fost inceputurile, in '90 si ceva, operatorii vor sta cu topoarele si cu pistoalele sa-si pazeasca traseele pentru a lua bruma de pasageri care a mai ramas in Romania. Probabil ministrul nu stie ca anul acesta, fata de anul trecut, inca 40.000 de oameni in plus, deci ajungem la vreo 160.000 de cetateni romani, forta de munca activa, ies din fluxurile noastre de pasageri pentru ca migreaza in afara tarii. Pentru pasageri, in momentul de azi ai cat de cat o regula, un program al transporturilor care este afisat pe site-ul ARR. Vezi la cat ai autobuzul, te duci in autogara, stii care este transportatorul. In momentul in care vor ajunge 30 de operatori pe aceeasi cursa, la aceeasi ora, din acelasi oras catre aceeasi destinatie, aia se numeste canibalizare. Cum poate explica ministrul Transporturilor de ce nu pleaca 6 locomotive la aceeasi ora, din aceeasi gara, pe aceeasi linie. Asta vrea sa faca dansul cu rutierul. Sa plece 6 locomotive pe aceeasi trasa, la aceeasi ora pe aceeasi cursa. Este absolut nefiresc", a subliniat acesta.Liderul FORT a mai spus ca acest ordin nu inseamna concurenta."Nu inseamna concurenta. Spre deosebire de sistemul liberalizat despre care toata Europa vorbeste, dar nicaieri nu se aplica in mod corect, adica accesul liber pe baza de cerere depusa pur si simplu te duci si faci traseul, in conditiile astea lucrurile stau altfel. In liberalizare nimeni nu te pune sa cumperi vehiculul inainte de a primi licenta de traseu. In 48 de ore incepand de acum cheile trebuie scoase din contact. Este consens la nivel general. In 48 de ore ordinul trebuie retras. Si daca este, sa ne asezam la masa discutiilor, avem din pacate multe probleme pe care ministrul cu siguranta nu le cunoaste, care trebuie discutate, dar cu specialisti, nu cu cei care au conceput acest ordin", a adaugat Augustin Hagiu.Intrebat daca vor mai fi proteste ale transportatorilor, acesta a raspuns ca nu mai e cazul."Nu mai e cazul de niciun protest. Singura forma de protest este sa iti scoti cheia din contact. A scoate cheia din contact nu este similar cu a bloca drumul, ci este efectiv de a refuza sa iti desfasori activitatea pana la momentul in care acest ordin devine istorie si intram pe o discutie serioasa", a conchis el.La randul sau, presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a sustinut necesitatea opririi transportului de persoane pana la retragerea proiectului."Noi dorim retragerea acestui ordin. Daca domnul ministru si-a pus in cap sa faca o liberalizare, nu avem nimic impotriva, dar nu poti sa o faci peste noapte. Pana si pachetul de mobilitate la UE despre care se discuta si care probabil va fi aprobat peste un an, doi, trei, patru iti da un anumit timp - 5 ani, 10 ani, ca sa te pui la punct. Deci, nu putem face peste noapte. Domnul Sova vrea sa legalizeze cabotajul in Romania pe transportul de persoane. El a zis: 'bagam experienta similara ca sa-i punem si pe transportatorii internationali'. Eu propun, daca nu retrage, sa oprim transportul de persoane interjudetean si judetean in Romania total. Nu putem lasa ca pirateria sa conduca afacerile legalizate ale transportatorilor autorizati din Romania", a sustinut Stefanescu.