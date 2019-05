Bucurestenilor li se promit sute de mijloace de transport in comun eco-friendly, in urmatorii ani

"Prima urgenta este dezvoltarea flotei si achizitionarea de noi echipamente. Prin Programul Operational Regional (POR), anul trecut in iunie am depus proiecte pentru 100 de tramvaie de peste 36 de metri lungime, fata de 27 de metri cum sunt cele din prezent, deci cu o capacitate mai mare. Sunt in licitatie. Speram sa se termine cat mai repede aceasta licitatie si in doi ani sa avem aceste 100 de tramvaie moderne, dotate cu toate sistemele moderne de transport", a spus ea.De asemenea, tot prin POR s-a propus achizitionarea a 100 de autobuze electrice, pentru care a fost lansata licitatia."Totodata, de la bugetul de stat, prin programul de mediu, am propus si s-a aprobat, in decembrie, achizitionarea a 100 de troleibuze si a 130 de autobuze hibrid. Troleibuzele hibrid vor avea 20 de kilometri autonomie, adica de pe fir vor mai circula inca 20 de kilometri independente, cu baterie, astfel incat sa aiba flexibilitatea de a intra in noile cartiere care se dezvolta. Toate aceste patru tipuri de vehicule sunt in licitatii si speram anul acesta sau chiar pana in septembrie sa se incheie contractele de achizitionare", a precizat Raducu.Pasul urmator este dezvoltarea infrastructurii, a continuat reprezentanta asociatiei."Singurul proiect in faza avansata este reabilitatea unei distante de 1,2 kilometri pe bulevardul Timisoara de linie de tramvai. Se pregateste reabilitarea pe bulevardul Basarabia si mai sunt in pregatire inca 15 kilometri de linii de tramvai. Dorinta noastra este ca, pana in 2030, sa avem 35 de kilometri noi de linii de tramvai", potrivit lui Raducu.Aceasta a aratat, totodata, ca intentia este ca liniile de tramvai sa ajunga pana la localitatile din jur."Dorim sa revitalizam centura de cale ferata drept un tren urban, asa cum exista in toate capitalele din UE. Colaboram cu Ministerul Transporturilor si cu CFR, astfel incat sa se poata realiza in primul rand statii, iar punctele rosii sunt statii noi pe care trebuie sa le realizam. Avem un model de statie si urmeaza sa discutam cu autoritatile locale pentru realizarea lor. Exista ruta Gara de Nord - Pantelimon - Obor, pe care o putem folosi deja, avand in vedere dezvoltarea urbanistica considerabila a Bucurestiului si a Ilfovului", a continuat Raducu.