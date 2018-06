Cat ne-ar costa sa dezvoltam infrastructura de transport in Romania (studiu)

Cu toate acestea, concluziile cercetarii realizate de Euler Hermes arata ca sectorul transporturilor trece printr-o perioada favorabila, legata direct de contextul economic, in principal de cresterea consumului privat, care in 2017 a crescut cu mai mult de 10%.In acest context, aproape un sfert din exportul total de servicii al Romaniei de anul trecut, care insumeaza 20 miliarde de euro, a fost realizat de ramura transportului rutier de marfuri."Cu toate acestea, infrastructura ramane o piedica majora pentru dezvoltarea sectorului si, in sens larg, a economiei nationale (cu doar 800 km de autostrada si alti 60 km previzionati a se inaugura in 2018) . Calitatea infrastructurii este unul dintre factorii considerati in indicii care masoara competitivitatea economiilor, cum ar fi si Indexul Competitivitatii Globale al WEF, in care in 2017 Romania pierde sase pozitii fata de 2016, fiind clasificata pe locul 68 din 137 tari. Din estimarile recente, nevoile de investitii in infrastructura de transport a Romaniei depasesc 70 miliarde de euro, in timp ce resursele disponibile pana in 2030 (conform Masterplanului de transport) sunt de 36 miliarde de euro. Solutiile de finantare ar fi utilizarea instrumentelor financiare, asa cum sunt fondurile structurale, cat si cele din Fondul European de Investitii Strategice, precum si utilizarea parteneriatului public-privat pentru o orientare mai buna a proiectelor catre nevoile concrete de dezvoltare a economiei", se arata in concluziile studiului de specialitate.Potrivit sursei citate, piata transporturilor este dominata de transportul rutier si de industriile conexe, fiind axata pe spatiul comunitar cu mai mult de 90% din transporturile efectuate.Totodata, la acest moment mai mult de 35.000 de firme si PFA-uri care opereaza peste 180.000 de vehicule, angajand aproximativ 360.000 de soferi profesionisti, dar sub 100 de firme au mai mult de 100 de camioane.In Romania, industria transportatorilor este estimata la 5 - 6 miliarde de euro, echivalentul a 5% din Produsul Intern Brut (PIB)."Cresterea sectorului este condusa de serviciile integrate de depozitare si transport (care servesc retailul-ul modern aflat in continua expansiune), curierat (datorita comertului electronic piata de curierat a crescut la peste 400 milioane de euro in 2017) si transport de piese si subansamble auto (in linie cu dezvoltarea accelerata a industriei automotive) . Transportatorii romani sunt in continuare competitivi din punct de vedere al pretului in raport cu pietele din Europa de Vest, dar cu toate acestea avantajul se erodeaza din cauza cresterilor de costuri (aferente politelor RCA si salariului minim pe economie) si aplicarea reglementarilor europene (timpul de repaos obligatoriu si regulile privind detasarea angajatilor) . Suplimentar, cresterea economica aduce cu sine si un deficit de forta de munca calificata, ceea ce limiteaza oportunitatile de dezvoltare date fiind investitiile reduse in automatizare si sisteme IT in domeniu (inca vazute ca fiind inutile si prea costisitoare) ", noteaza specialistii.Sursele datelor prezentate in studiul citat sunt: Institutul National de Statistica, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania, World Economic Forum Global Competitiveness Index 2017-2018, Major Companies in Romania 2018 report by ZF&Deloitte si studiul Euler Hermes "Modalitati de plata - Euler Hermes Economic Research".Euler Hermes ofera clientilor sai business-to-business (B2B) servicii financiare care sprijina managementul creantelor comerciale si al lichiditatilor. Reteaua proprie de informatii urmareste si analizeaza schimbarile de zi cu zi ale solvabilitatii corporative in randul companiilor mici, medii si multinationale in piete ce reprezinta 92% din PIB-ul global. Cu sediul principal in Paris, compania este prezenta in peste 50 de tari, cu 6.050 de angajati. Euler Hermes este o filiala a Allianz, listata la Euronext Paris (ELE.PA), evaluata AA de catre Standard & Poor's. Compania a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 2,6 miliarde de euro, in 2017, si a asigurat tranzactii de afaceri la nivel mondial de 894 miliarde de euro in expunere, la sfarsitul anului trecut.