Ce-si mai uita oamenii in Uber: De telefoane la bunici

Telefonul sau camera foto

Genti de toate felurile (rucsac, geanta de umar, valiza etc.)

Portofelul

Cheile

Obiecte vestimentare

Ochelarii

Castile

Laptopul

Sticla de apa sau termosul

Tigara electronica

O surubelnita electrica

O damigeana

O bunica

Un inel de logodna

Un aspirator

O saltea

Un kit de poker

Un urs panda de plus

O teava de aspirator

Un longboard

Un tort

O pereche de aripi negre

O icoana

Un crocodil de plus

O tricicleta

O proteza dentara

Un scooter electric

Baloane

O punga cu suruburi

Un carucior pentru copil

Bucuresti

Iasi

Cluj

Timisoara

Brasov

Date la nivel european

Italia

Norvegia

Spania

Suedia

Elvetia

Finlanda

Republica Ceha

Grecia

Belgia

Austria

Roma, Italia

Madrid, Spania

Oslo, Norvegia

Stockholm, Suedia

Varsovia, Polonia

Helsinki, Finlanda

Praga, Republica Ceha

Atena, Grecia

Bruxelles, Belgia

Viena, Austria

Enciclopedia ofera o imagine in detaliu a obiectelor pe care pasagerii le-au lasat in urma, de la cele mai obisnuite, precum chei sau telefoane, pana la lucrurile de neuitat, dar care totusi au fost uitate, precum un aspirator sau o pereche de aripi negre.De asemenea, aceasta prezinta orasele in care se uita cel mai des, zilele saptamanii si momentele din zi in care au fost uitate cele mai multe obiecte, alaturi de sfaturi pentru recuperarea lucrurilor uitate.Cei mai multi dintre noi au trait macar o data sentimentul de a uita ceva intr-un taxi, avion, autobuz sau tren. Acel moment de panica in care iti dai seama ca obiectul de care ai nevoie nu mai este in buzunar sau in geanta, iar sansele sa il recuperezi sunt mici.Asadar, sa ne luam cateva momente pentru o trecere in revista a obiectelor mai mult sau mai putin obisnuite uitate in Uber in ultimul an, ale caror stapani au fost insa mai norocosi si au avut posibilitatea de a ii contacta pe soferi pentru a le recupera.Joia si vinerea sunt zilele saptamanii in care se uita cel mai des obiecte in Uber. In ceea ce priveste momentul zilei in care utilizatorii tind sa isi lase lucrurile in urma, de cele mai multe ori acest lucru se intampla in jurul orelor 16:00, 12:00 si 17:00.Zilele in care s-au raportat cele mai multe articole pierdute au fost 15 noiembrie, 6, 7 si 15 decembrie si ziua de Anul nou.De cele mai multe ori, utilizatorii uita cash in zilele de luniBrichetele sunt uitate cel mai des in zilele de marti si duminicaUtilizatorii isi uita mai des cartea de identitate miercurea si joiaUmbrelele sunt uitate de cele mai multe ori in zilele de vineriPasagerii isi uita tigarile electronice cel mai des in zilele de sambataDaca te numeri printre cei care au obiceiul sa piarda lucruri, uita-te la acest videoclip, unde vei gasi cativa pasi simpli pe care sa-i urmezi data viitoare cand vei mai uita ceva in Uber.Cel mai simplu mod de a recupera un obiect pierdut este acela de a-l suna pe sofer, insa daca ti-ai uitat chiar telefonul, poti sa te conectezi la contul tau Uber de pe un computer. Odata conectat, iata ce trebuie sa faci:Acceseaza "Calatoriile mele", apoi selecteaza calatoria in care ai uitat obiectul;Selecteaza "Am pierdut un articol"Apasa pe "Contacteaza soferul in legatura cu un obiect pierdut."Deruleaza in jos si introdu numarul de telefon la care doresti sa fii contactat. Apasa butonul Trimite.Daca ai pierdut telefonul personal, introdu numarul de telefon al unui prieten (poti face acest lucru conectandu-te la contul tau de pe un computer sau utilizand telefonul unui prieten).Telefonul tau va suna si vei fi conectat direct cu numarul de mobil al soferului;Daca soferul tau raspunde si confirma ca obiectul declarat pierdut a fost gasit, stabileste de comun acord o data si un loc de intalnire pentru a intra in posesia obiectului;Daca soferul nu raspunde, lasa-i un mesaj vocal cu descrierea detaliata a obiectul pierdut, alaturi de cea mai buna modalitatea de a te contacta.