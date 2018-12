Ce trebuie sa stii despre transportul agabaritic?

Aspecte importante legate de transportul agabaritic

Avem servicii de transport agabaritic de inalta calitate si in Romania

Transportul este intern si international deci este important sa se cunoasca cerintele legale pentru fiecare tara. Sunt state in care cerintele legale de transport agabaritic pentru incarcaturi supradimensionate si marfuri grele pot fi usor diferite.Manipularea acestor incarcaturi mari, supradimensionate, cum sunt macaralele, modulele din industria petroliera sau tractoarele, poate fi destul de dificila.Astfel de incarcaturi se pot transporta cu ajutorul unei flote speciale care are utilaje complexe. Echipamentele agricole sunt foarte mari, iar uneori acestea pot depasi anumite dimensiuni si trebuie transportate mai incet, respectand anumite conditii speciale.Atunci cand trebuie mutata o astfel de incarcatura (grinzi de otel, un buldozer, o combina, o constructie supradimensionata) trebuie sa se cunoasca exact anumite date, respectiv greutatea exacta a transportului, dimensiunile marfii admise in metri, lungimea, latimea, inaltimea, masa totala maxima admisa a vehiculului in tone si alte conditii constructive. Soferii trebuie sa fie atenti la toate aceste aspecte.In functie de aceste caracteristici se planifica corect care este tipul de echipament necesar spre a se realiza cat mai bine transportul, astfel incat clientul sa fie multumit. Trebuie cunoscute toate reglementarile statului cu privire la transportul agabaritic pentru a fi sigur ca platforma flotei nu este supraincarcata.In fiecare tara sunt anumite limite legale pentru transporturi , care trebuie cunoscute foarte bine de compania de transporturi. Sunt anumite limite de greutate, lungime, latime, inaltime, masa, care trebuie stiute.Daca incarcatura depaseste o anumita limita de greutate este posibil ca transportul sa nu fie posibil. Exista o limita de greutate pe axa pentru transportul de acest fel.Cand transportul se face in una din tarile Europei (Bulgaria, Austria, Belgia, Croatia, Italia, Elvetia, Polonia, Slovenia, Portugalia si altele) se tine cont si de limitele legale ale acestor state. Compania de transport trebuie sa cunoasca masa si dimensiunile maxime autorizate in Romania si desigur si in statele unde va expedia incarcatura.Sunt situatii cand transportul unei incarcaturi supradimensionate necesita escorte de calatorie. Compania de transport poate asigura insotiri cu escorte speciale pentru acest tip de transport special agabaritic. Acestea trebuie omologate dar si autorizate de anumite organe abilitate, intern si international.Marimea elementului care trebuie transportat conteaza foarte mult, dimensiunile acestuia sunt foarte importante. Cei care realizeaza transportul agabaritic trebuie sa cunoasca legile si restrictiile cu privire la incarcaturile foarte mari, supradimensionate, acestea trebuie respectate exact.Sunt anumite limite care pot fi diferite in functie de tipul de drum, poate fi vorba despre un drum european, drum european reabilitat, drum modernizat sau drum pietruit.In Romania transportul agabaritic se realizeaza de compania de transport intern si international MaxLoads . Transportul supradimensionat presupune profesionalism, experienta, fiabilitate si multa precizie.Compania dispune de o flota performanta si utilaje complexe, de un personal calificat. Echipamentele de transport sunt performante, garanteaza calitatea ridicata a serviciilor. Soferii sunt profesionisti, raspund de transportul marfii, respecta orarul de livrare.Compania realizeaza toate transporturile la un nivel ridicat de profesionalism. Orice client poate fi sigur ca marfa sau incarcatura va ajunge la destinatie la timp si in conditii de maxima siguranta. Dupa cum spuneam mai sus, exista legi in vigoare care trebuie respectate. Echipa MaxLoads ofera servicii si are aprobarile necesare in conformitate cu legile statului.Indiferent de tipul marfii, transportul este sigur si eficient. Incarcatura va fi manipulata cu atentie. Persoanele care se ocupa de acest lucru au experienta, sunt calificate, sunt instruite cu privire la incarcare, manipulare, ancorare, descarcare, deci in legatura cu toate aspectele legate de transport.Compania realizeaza transport special, transport de marfuri si transport agabaritic. Serviciile pentru transporturi agabaritice sunt realizate complet, se asigura documentatia si avizele necesare. Astfel de servicii sunt necesare in industrii.MaxLoads dispune de o flota performanta si utilaje complexe care pot realiza transportul unor grinzi de otel, de lemn, al unei macarale sau a unor accesorii de macarale, al unor utilaje agricole (combine, tractoare), al unor structuri metalice sau care sunt realizate din beton, al unor utilaje de constructii, stivuitoare, componente navale si aeronautice, echipament militar, silozuri, turbine, eoliene, ambarcatiuni, diferite constructii supradimensionate.Multe dintre acestea necesita escorte speciale (care sunt asigurate de companie) mai ales daca este un transport agabaritic. Aceste escorte sunt autorizate de organele abilitate, intern sau international.Echipa ofera posibilitatea de obtinere a permiselor de incarcare si transport cu aprobarile necesare in conformitate cu legile in vigoare. Asigurarea transportului se face prin polita de asigurare care este obligatorie, la fel ca permisele respective de livrari speciale agabaritice.Compania realizeaza si transporturi speciale de echipamente si aparatura medicala, de echipamente de fitness, copiatoare, imprimante, aparate vending, piane, unitati de climatizare, seifuri, case de bani, ATM-uri, UPS-uri si altele.Toate serviciile oferite de compania MaxLoads sunt sigure si realizate la standarde de inalta calitate.