Chiritoiu, despre conflictul taximetristi/ride-sharing: Nu trebuie sa fie aceleasi conditii pentru toti

"Tehnologiile acestea iti permit lucruri care nu existau atunci cand a fost creata legislatia pentru taximetre, deci e cumva facil sa spunem ca trebuie sa fie aceleasi conditii pentru toata lumea. Nu! Obiectivul, rezultatul la care ajungem trebuie sa fie acelasi, gradul de siguranta, dar calea poate fi diferita. Nu trebuie sa impun reglementari pentru noile tehnologii care nu sunt necesare, doar pentru ca ele exista pe partea de taximetrie", a sustinut Chiritoiu, la o conferinta de profil.Acesta a facut o conexiune intre dezvoltarea sectorului romanesc de IT si legiferarea activitatii platformelor de ride-sharing."Cred ca interesul public este sa avem o economie care e deschisa catre inovare, catre lucruri noi, catre progres tehnologic sau cum vreti sa-i spuneti, deci trebuie sa permitem ca lucrurile astea sa se desfasoare in Romania pentru ca sunt benefice pentru consumatorul roman si pentru ca ele contribuie la imaginea Romaniei si la fondul Romaniei de a arata ca suntem o tara care are o capacitate pe zona asta a noilor tehnologii. Alaturi de exportul de servicii de transport, exportul pe zona de IT&C este unul dintre cele mai importante elemente care contrabalanseaza deficitul balantei noastre de plati comerciale. Deci, noi ca tara importam mult mai multe bunuri decat exportam, compensam pierderea asta prin faptul ca exportam servicii de transport si servicii de IT. Si atunci e important sa sustinem dezvoltarea sectorului IT la noi in tara, este unul din componentele cele mai importante ale economiei romanesti. Bun, acestea fiind spuse, cred ca trebuie sa gasim o cale ca lucrurile acestea sa se desfasoare, cat mai cert, cu cat mai putine riscuri legale, deci e bine sa venim cu un cadru legal, sa nu lasam ca pana acum ca lucrurile sa se desfasoare de la sine, in gol. Deci e bine sa apara un cadru legal", a afirmat presedintele Consiliului Concurentei.El a recomandat ca legislatia privind platformele de ride-sharing sa fie permisiva, dar sa aiba acelasi obiectiv ca si legislatia privind taxiurile."Cum sa arate acest cadru legal? El trebuie sa fie permisiv si sa fie adaptat acestor noi tehnologii, deci el trebuie sa aiba obiective similare precum cadrul legal existent. Ce inseamna obiective similare? In special protectia consumatorilor - reguli de siguranta, sa fii sigur ca atunci cand te urci intr-o masina soferul ala n-o sa faca un accident, o sa fii bine tratat, nu risti sa fii expus unor acte de violenta, si asa mai departe. Deci cam astea sunt regulile pe care actuala legislatie privind taxiurile le impun, si trebuie sa facem ca si aceste noi forme alternative la taximetrie sa se desfasoare in conditii de siguranta, cel putin egale cu cele pe care le ofera acum taximetrele. Dar daca obiectivul e acelasi, calea de a ajunge la obiectiv nu trebuie sa fie acelasi", a sustinut Bogdan Chiritoiu.Acesta a precizat ca institutia pe care o conduce sustine in general proiectul de ordonanta al Guvernului privind legiferarea activitatii platformelor de ride-sharing."Noi n-am facut punctul nostru de vedere public, l-am trimis Guvernului ieri, o sa-l facem public si acolo o sa vedeti ca sustinem in general proiectul de ordonanta al Guvernului. Ce spunem este ca ni se pare inutil ca persoanele care sunt deja taximetristi sa-si mai ia un atestat daca vor sa fie soferi pe o platforma de ride-sharing. Daca deja ai atestat de taximetrist, statul spune ca esti bun sa conduci taximetre, esti la fel de bun sa conduci si un Uber sau Bolt sau nu-stiu-ce, deci nu vad de ce ar trebui sa cerem sa mai faca inca o scoala si sa-si mai ia inca o hartie. Pentru cei pentru care activitatea asta nu e cea principala, nu e meseria lor, o fac ocazional, cateva ore pe saptamana ca sa-si suplimenteze veniturile, pentru astia cred ca se justifica un regim mai simplificat, adica nu i-as pune sa-si faca nu stiu cate cursuri si atestate, nu le-as pune bariere mari, costuri mari ca sa intre in activitatea asta, pentru ca risti sa ii descurajezi pe oameni, sa ii sperii. As putea foarte bine cu tehnologia existenta si firmele de taximetrie actuale pot, in loc sa dai telefon, poti sa folosesc o platforma sa-ti chemi taxiul cu toate avantajele pe care le au platformele de ride-sharing", a opinat Bogdan Chiritoiu.Presedintele Consiliului Concurentei si-a expus viziunea asupra termenului de "economie colaborativa", sustinand ca asa se pot folosi "niste resurse care altfel ar sta degeaba"."Dupa mine, ce aduc in plus aceste platforme este exact faptul ca dai posibilitatea sa intre in business-ul asta niste oameni care altfel ar sta degeaba acasa. De asta ii spune 'economie colaborativa', pentru ca folosesti niste resurse care altfel ar sta degeaba, niste masini care altfel ar sta parcate, niste oameni care altfel ar sta pe canapea si s-ar uita la televizor. Acesta e castigul pentru societate, ca permite acestor oameni sa desfasoare si ei o activitate economica, sa munceasca un pic, sa mai stranga niste bani si sa furnizeze niste servicii de care consumatorii au nevoie", a adaugat Bogdan Chiritoiu.Potrivit sursei citate, inchirierea de camere in regim turistic va fi urmatorul domeniu in care vor aparea discutii privind concurenta adusa de 'economia colaborativa'."Aceeasi logica o sa o vedeti aplicata si cu hotelierii, cand discutam de Airbnb, de Booking, si asa mai departe, exista proiect de lege in Parlament, deci cred ca ce discutam acum pe platforme de ride-sharing prefateaza discutii pe care le vom avea pe zona de turism. Si acolo o sa fie aceeasi logica: sunt spatii care stau nefolosite, sunt oameni care au apartamente, sau poate au o camera intr-un apartament, care stau nefolosite. De ce sa nu cream posibilitatea legala pentru oamenii astia sa desfasoare o activitate, sa valorizeze un activ care altfel sta degeaba? Asta e ce inteleg eu din aceasta economie colaborativa sau participativa", a incheiat presedintele Consiliului Concurentei.Cateva sute de taximetristi au participat marti la protestul organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), COTAR fata de intentia Guvernului de a emite o ordonanta de urgenta pentru reglementarea activitatii platformelor de ride-sharing. Transportatorii autorizati sunt nemultumiti de criteriile permisive acordate soferilor platformelor in cadrul proiectului de ordonanta.