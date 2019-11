Clever devine FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbana detinuta de Daimler si BMW

Transformarea Clever in FREE NOW va permite pasagerilor din Romania sa foloseasca o singura aplicatie pentru a gasi cea mai buna solutie de transport, in regim de taxi sau transport alternativ, in Romania si in peste 100 de orase din noua tari europene in care grupul opereaza - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria si Suedia.Prima etapa a lansarii FREE NOW in Romania va incepe prin inrolarea soferilor Clever existenti din Bucuresti in noua aplicatie, urmand ca intr-o etapa ulterioara sa aiba loc si migrarea in alte orase in care Clever opereaza.Soferii vor avea astfel posibilitatea sa-si creasca veniturile prin intermediul platformei multimodale de servicii care ii conecteaza atat cu pasagerii romani, cat si cu pasageri straini care vin in Romania in scop turistic sau de business.Aplicatia FREE NOW va fi in curand disponibila si pentru pasageri, fiind necesar sa o descarce din magazinele de aplicatii ale Apple si Google dupa lansarea oficiala.Ulterior, aplicatia Clever va continua sa fie operationala pentru o perioada de timp, dupa care va fi inlocuita complet de noua aplicatie FREE NOW."Clever devine parte din cel mai important grup de solutii de mobilitate din Europa, o etapa care va genera beneficii majore tuturor pasagerilor si soferilor nostri. Primul pas strategic in directia transformarii aplicatiei intr-o platforma multimodala a fost realizat in luna ianuarie a acestui an, prin lansarea serviciului de transport alternativ CleverGO. Migrarea catre FREE NOW este un capitol important in demersul nostru de a oferi o gama completa de servicii de mobilitate intr-o singura aplicatie. Cu FREE NOW, pasagerii romani vor putea sa foloseasca aceeasi aplicatie de e-hailling oriunde in Europa. Numai in 2019, Clever a transportat peste un milion de pasageri in Romania, fiind cea mai descarcata aplicatie din industrie la nivel national", a declarat Andrei Frunza, CEO Clever / FREE NOW Romania."Pe termen mediu, vom continua sa investim in dezvoltarea solutiilor de transport, fie ca ne referim la zona de taxi, care va fi mereu o componenta importanta din activitatea noastra, sau la transportul alternativ, reglementat recent in Romania.Misiunea noastra este sa oferim pasagerilor servicii de mobilitate accesibile si moderne, iar soferilor o sursa consistenta de venit", adauga Andrei Frunza.FREE NOW face parte din grupul NOW rezultat din fuziunea serviciilor de mobilitate urbana ale BMW si Daimler. Celelalte verticale de business ale grupului, pe plan international, sunt SHARE NOW - serviciu de inchiriere masini direct de pe strada, care permite clientilor sa inchirieze si sa plateasca pentru vehicule cu ajutorul smartphone-ului, oriunde si oricand, PARK NOW - serviciu de parcare digitala prin care utilizatorii pot gasi cele mai bune solutii pentru parcare, pot rezerva un loc si pot gestiona timpul de parcare, avand inclusiv posibilitatea sa plateasca electronic pentru locul de parcare ocupat, CHARGE NOW - serviciu destinat soferilor de masini electrice care ofera localizare simpla si rapida a punctelor de incarcare electrica si plata prin aplicatie si REACH NOW - aplicatie multimodala pentru servicii de transport."Suntem incantati de transformarea Clever in FREE NOW", spune EckartDiepenhorst, CEO al FREE NOW Europa. "Este un pas important in strategia noastra de extindere a portofoliului international de solutii dedicate celor 14 milioane de pasageri existenti la nivel european. Astfel, ei vor putea folosi aplicatia lor FREE NOW si in Romania, ceea ce inseamna potential de crestere a cererii pentru soferii romani. Pentru noi, FREE NOW inseamna libertate. Libertate de miscare atat pentru pasageri, cat si pentru soferi, fara grijile si stresul cotidian. Ne dorim ca pasagerii nostri sa se bucure de calatoria pe care o fac si sa lase drumul de la punctul A la punctul B in grija noastra. De asemenea, vrem ca soferii care folosesc aplicatia noastra sa fie siguri ca vor avea suficiente comenzi si venituri pe masura", completeaza Diepenhorst.FREE NOW a fost fondata sub numele de MyTaxi, in iunie 2009, si a fost prima aplicatie de taxi din lume care a stabilit o legatura directa intre pasagerii si soferii de taxi. In iulie 2019, aplicatia MyTaxi a devenit FREE NOW, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate. Cu 14 milioane de pasageri si peste 100.000 de soferi, FREE NOW este acum unul dintre cei mai importanti furnizori de mobilitate urbana din Europa. Din februarie 2019, FREE NOW face parte din joint venture-ul dintre BMW si Daimler, si are astazi o echipa de peste 700 de angajati care lucreaza in 26 de birouri internationale, furnizand servicii in peste 100 de orase europene. Operatiunile FREE NOW din Europa sunt conduse de EckartDiepenhorst. Mai multe informatii sunt disponibile la adresa: www.free-now.comClever a fost fondata in 2010 si este prima aplicatie de e-hailling din Romania care permite plata curselor atat cash, cat si direct din aplicatie, prin card bancar. Cu peste 1,5 milioane de pasageri si peste 30.000 de soferi inregistrati, Clever a revolutionat mobilitatea urbana din Romania. Compania are peste 70 de angajati si este prezenta in 20 de orase din tara. In luna iunie 2017, Clever a intrat in grupul FREE NOW (anterior MyTaxi), companie rezultata din joint venture-ul dintre Daimler and BMW.