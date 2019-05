Consiliul Concurentei intervine in problema taximetriei: Cei din piata sa functioneze fara sa se elimine reciproc

Astfel, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, sustine ca, in general, exista un grad satisfacator de concurenta si preturi reduse pentru consumatori in acest domeniu."Cum mereu este loc de imbunatatire, cred ca mai sunt cateva aspecte din legislatia din domeniu care trebuie ajustate. Am propus eliminarea obligatiei de a apartine unui dispecerat, cel putin in localitatile mici, deoarece activitatea de dispecerizare este o activitate conexa a transportului taxi si consideram ca", a aratat Chiritoiu.Potrivit acestuia, pentru a fi cat mai multa concurenta, Consiliul sustine crearea unui cadru legal corespunzator noilor tehnologii, care sa asigure reglementari cu efect echivalent transportului de persoane in regim de taxi, in special din punctul de vedere al sigurantei clientilor, dar si al achitarii obligatiilor fiscale catre stat."Este firesc sa incercam sa ne adaptam la evolutiile tehnologiei. Progresul tehnologic conduce la imbunatatirea calitatii vietii consumatorilor, insa nu trebuie sa conduca la eliminarea formelor care deja isi desfasoara activitatea. Trebuie sa gasim solutii astfel incat. Am propus ca taximetristii sa utilizeze si aplicatiile de tip-ehailing (ex: Clever) pentru a prelua comenzile, chiar daca taximetristii apartin sau nu unui dispecerat", a adaugat presedintele Concurentei.El a amintit ca transportul de persoane in regim de taxi este unul dintre sectoarele in care CC s-a implicat de-a lungul timpului, atat din punctul de vedere al comportamentului jucatorilor din piata, cat si al reglementarilor in domeniu."Am derulat o serie de investigatii pe aceasta piata, care s-au finalizat cu sanctiuni. De exemplu, am amendat opt companii active pe piata transportului de persoane in regim de taxi si dispecerat din Bucuresti si judetul Ilfov cu aproximativ 500.000 de euro pentru participarea la un cartel avand ca obiect fixarea tarifului.De asemenea, alte 36 de companii de taxi din Constanta, Timisoara, Baia Mare, Targu-Mures si Ramnicu Valcea au fost sanctionate cu peste 400.000 de euro pentru constituirea unor carteluri in vederea fixarii tarifului. Cele mai multe dintre companiile de taximetrie sanctionate de noi erau membre in Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) . Companiile au contestat, insa instanta a mentinut decizia Autoritatii de concurenta", a mai spus Chiritoiu.Si in prezent, institutia are derulare o investigatie privind o posibila incalcare a Legii concurentei de COTAR si membrii acesteia, prin coordonarea comportamentului concurential pe piata serviciului de transport public de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov.Pe 17 aprilie, COTAR a organizat un protest amplu in Capitala, sute de taxiuri fiind parcate in Piata Victoriei. Transportatorii au acuzat Guvernul ca vrea sa emita o Ordonanta de Urgenta care ar mentine pirateria in sector.Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a declarat, cu acea ocazie, pentru AGERPRES, ca "Guvernul creeaza un paradis fiscal pentru companiile de ridesharing, care sifoneaza bani in afara tarii", iar in acest context unii soferi de taxi iau in calcul sa intre in greva foamei.

