Traficul in metroul bucurestean este in crestere: Statia Aurel Vlaicu, cea mai aglomerata

"Desi stocul de birouri al capitalei aproape ca s-a dublat in ultimii 6 ani, ajungand la peste 3 milioane de metri patrati in care lucreaza aproximativ 350.000 de angajati, numarul de calatorii cu metroul nu a inregistrat o crestere semnificativa in aceasta perioada.Traficul de calatori in statiile de metrou din Bucuresti a crescut per total cu doar 3% din 2014 pana in 2019, de la 173 milioane la 177 milioane de calatorii.Schimbarile aparute in clasamentul celor mai aglomerate statii statii de metrou reflecta in special dezvoltarea segmentului de birouri in capitala. Statia Aurel Vlaicu, pe locul 8 in topul celor mai tranzitate statii in 2014, este acum prima in acest top, cu o crestere de 46%, de la 5,4 milioane la 8,1 milioane de calatorii fata de 2014", se mentioneaza in analiza.Potrivit realizatorilor, aceasta crestere este direct proportionala cu cea a stocului de birouri din zona din ultimii ani, numarul de angajati din zonele Aurel Vlaicu/Pipera ajungand la peste 120.000, in 2019."Daca in zone precum cele de nord si de vest ale Bucurestiului cresterea numarului de calatori este in primul rand o consecinta a dezvoltarii proiectelor de birouri, in sudul Capitalei cresterea semnificativa a traficului este cauzata de numarul record de proiecte rezidentiale noi cu preturi accesibile", conform sursei citate.Magistrala M2 de metrou care leaga sudul de nordul Bucurestiului continua sa fie cea mai tranzitata, insa numarul calatoriilor pe aceasta ruta a scazut cu 7%, in ultimii sase ani.Pe de alta parte, singura magistrala care a inregistrat o crestere a traficului de calatori este M4, ca urmare a inaugurarii in 2017 a doua statii noi, respectiv Laminorului si Straulesti.Fondata in anul 2005, Crosspoint Real Estate ofera atat servicii de tranzactionare si consultanta pentru domeniul imobiliar, cat si solutii financiare necesare marilor investitori, pentru toate tipurile de proprietati: birouri, retail, industrial, terenuri, hoteluri si rezidential.