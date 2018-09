Cum incearca Uber sa domine segmentul de food delivery in Europa: Urmeaza o investitie de doua miliarde de dolari

Deliveroo, cu sediul in Londra, este evaluata la peste doua miliarde de dolari dupa ce a obtinut anul trecut 98 de milioane de dolari de la investitori privati. Compania ofera consumatorilor posibilitatea de a efectua comenzi la restaurante locale care altfel nu ofera livrare la domiciliu, transmite Reuters.Reprezentantii Uber si Deliveroo nu au fost disponibili pentru comentarii.Deliveroo este unul dintre cele mai mari start-up-uri din Europa si concureaza direct cu serviciul global de livrare de mancare Uber Eats. Este omniprezent in capitale europene, iar pe plan global este disponibil in peste 200 de orase de pe patru continente.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.