De ce nu are Romania autostrazi? Ministrul Cuc: Avem antreprenori nesiguri, care nu-si fac treaba

"Domnul Neaga (Narcis Neaga, directorul general al CNAIR - n.r.) a venit cu ideea inca mai demult sa avem aceasta companie. Noi am fost cu totul de acord, pentru ca,si in acest sens am pregatit o ordonanta care vine sa ajute din punct de vedere financiar compania sa nu mai dam profitul catre stat in acest an, pentru a putea achizitiona utilajele necesare pentru eficientizarea acestei companii", a spus Cuc, intr-o declaratie de presa.Intrebat daca se refera la achizitia unei companii, ministrul a aratat ca este vorba despre compania Antrepriza de Constructii din cadrul CNAIR, care exista deja ca entitate juridica separata, dar care trebuie populata cu utilajele necesare.Ministrul a aratat ca a solicitat Finantelor sa excepteze CNAIR de la plata a 50% din profit catre bugetul de stat, ca dividende."Sper ca domnul Teodorovici sa aiba ingaduirea necesara sa nu mai ia acesti bani ca sa ramana toti in companie strict pentru achizitia acestor utilaje", a continuat Cuc, fara a putea preciza despre cati bani este vorba."Vreau ca pana la sfarsitul lunii iunie, aceasta companie sa fie operationala, sa achizitioneze utilajele si sa angajeze oameni", a adaugat el.Cuc a precizat ca aceasta ordonanta va avea nevoie si de avizul Consiliului Concurentei."Cred ca oamenii de la Consiliul Concurentei sunt si ei romani si vor autostrazi in Romania si nu putem anticipa dinainte ca aceasta companie va lucra pe alte preturi, mi s-ar parea o abordare mult prea proactiva a celor de la Consiliul Concurentei, daca s-ar antepronunta", a argumentat oficialul guvernamental, cand i s-a aratat ca firmele din cadrul Primariei Capitalei au ridicat probleme de concurenta.Potrivit ministrului, aceasta firma va participa la licitatiile organizate de CNAIR pentru lucrari noi, asa cum participa si celelalte companii."Aceasta firma va participa si la licitatii pentru lucrari noi, asa cum participa celelalte companii. Va urma procedurile legale si nu va fi favorizata in niciun fel. In principiu, noi am creat aceasta firma tocmai pentru a nu mai ramane captivi constructorilor neseriosi. Ne-am saturat si cred ca si dumneavoastra, si toti romanii", a sustinut Cuc.El a mai spus ca exista cazuri cand licitatiile sunt castigate de firme care nu au niciun utilaj si care, ulterior, subcontracteaza lucrarile unor firme romanesti, pe care nu le platesc la timp."Ce ne facem cu acele firme care vin in Romania cu o mapa si doua laptopuri, subcontracteaza antreprenorilor romani lucrarile si nu-i platesc. Haideti sa fim un pic mai patrioti, mai nationalisti si, la un moment dat trebuie sa luam taurul de coarne si sa vedem situatia reala. Pentru ca ma duc pe santiere si foarte multi subcontractori se plang ca nu sunt platiti si avem o problema. Sa nu mai fim noi mai catolici decat papa si sa ne protejam si noi mediul economic din Romania, pe de o parte, pentru ca astfel sunt sigur ca obiectivele de investitii pe care le avem in desfasurare vor fi si finalizate", a subliniat ministrul.Pe de alta parte, proiectul de ordonanta de urgenta lansat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor arata ca este vorba despre intentia CNAIR de a achizitiona o companie cu care ar urma sa fuzioneze."Cota de 50% din profitul contabil al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA ramas dupa deducerea impozitului pe profit nu se repartizeaza sub forma de dividende bugetului de stat si va constitui sursa proprie de finantare pentru investitii in anul 2019, in scopul achizitionarii, in proportie de 100%, a partilor sociale sau a actiunilor reprezentand capitalul social al unei societati, care are ca obiect de activitate, realizarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea si intretinerea infrastructurii rutiere, in vederea fuzionarii prin absorbtie cu aceasta, pentru efectuarea lucrarilor in regie proprie", se arata in textul proiectului.