De ce sa alegi serviciul de inchirieri microbuze atunci cand vrei sa pleci in concediu?

Costuri reduse

Distractie maxima

Poti opta pentru un sofer personal

un plin de combustibil;

nicio limita de kilometri impusa;

taxele si asigurarile auto platite la zi (RCA, full CASCO, rovinieta);

inlocuirea gratuita a microbuzului in caz de avarie;

servicii optionale, precum scaun auto pentru copil, GPS sau transfer aeroport Henri Coanda Otopeni.

In concediu, trebuie sa lasi toate grijile deoparte si sa te relaxezi, iar daca vrei sa vizitezi locuri deosebite, alaturi de cei dragi, vei avea nevoie de un autovehicul spatios. Prin urmare, cea mai buna solutie este sa alegi serviciile de inchirieri microbuze oferite de o companie serioasa, cu experienta in domeniu.Iata care sunt avantajele pe care ti le ofera o companie profesionista de inchirieri microbuze:Atunci cand calatoresti cu mai multe persoane, inchirierea unui microbuz te va costa mai putin decat daca deplasarea s-ar realiza cu mai multe masini personale.Microbuzele oferite de companiile profesioniste de inchirieri auto sunt de obicei de tip 8+1 locuri, asa ca pasagerii tai vor avea spatiu suficient pentru a sta confortabil, dar si pentru a-si depozita bagajele. Costurile se vor imparti intre toti membrii grupului, astfel incat vei plati o suma mica pentru servicii ireprosabile.Daca vei apela la serviciul de inchirieri microbuze, te vei putea bucura din plin de vacanta, deoarece vei calatori cu toti membrii grupului. Ce poate fi mai placut decat sa petreci tot timpul de pe drum cu persoanele dragi? Chiar daca trebuie sa parcurgi sute de kilometri pana la destinatie, drumul ti se va parea mai scurt atunci cand te distrezi cu familia sau prietenii.Iti doresti sa te relaxezi complet in vacanta, nu sa stai la volanul unei masini? Nu este nicio problema! O companie care ofera servicii de inchirieri microbuze iti va pune la dispozitie optiunea premium de sofer personal, pentru o taxa suplimentara care oricum se va imparti la toti membrii grupului. In acest mod, nu va mai fi nevoie sa te concentrezi la trafic, ci te vei distra cu apropiatii tai.Alte beneficii de care te vei bucura daca vei alege serviciul de inchirieri microbuze oferit de o companie serioasa:Siguranta ta si a insotitorilor tai este cea mai mare prioritate pentru o companie cu experienta, asa ca vei avea la dispozitie doar microbuze cu o vechime pana in 5 ani, care sunt supuse unor inspectii tehnice riguroase inainte sa fie predate clientilor. FocusRent este o companie cu peste 10 ani experienta pe piata de inchirieri masini si microbuze care te poate ajuta sa intri rapid in posesia unui astfel de autovehicul.Tot ce trebuie sa faci este sa suni la call-centerul FocusRent disponibil 24/7, iar microbuzul iti va fi livrat gratuit la orice adresa din Bucuresti, in numai 2 ore de la confirmarea rezervarii.